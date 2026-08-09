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Жилье в Palodeia, Кипр

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квартиры
52
дома
48
100 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продается просторный отдельно стоящий дом, строящийся в желательном районе Палодеи. Эта совр…
$1,47 млн
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Квартира 3 комнаты в Палодея, Кипр
Квартира 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в спокойном холмистом пригороде Лимассола — Палод…
$366,226
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Новый проект, расположенный в районе Палодии, Лимассол. Проект расположен в тихом - расслабл…
$307,581
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом продуманно разработан для обеспечения комфорта,…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современное жилое и коммерческое развитие в Палодии, Лимассол. Проект включает в себя 12 про…
$322,880
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом предназначен для обеспечения комфортной семейно…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современное жилое и коммерческое развитие в Палодии, Лимассол. Проект включает в себя 12 про…
$322,880
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Квартира 1 спальня в Палодея, Кипр
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
1-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 1-комнатная, 1-комнат…
$199,415
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Новый проект, расположенный рядом с престижными частными школами, такими как Heritage, Islan…
$545,629
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продается просторный отдельно стоящий дом, строящийся в желательном районе Палодеи. Эта совр…
$1,47 млн
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 405 м²
Роскошная вилла на продажу 5 спален, 5 ванных комнат • Швейная комната • гимн • Кино • Пул б…
$1,74 млн
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальня Отдельный дом - Современная семья, живущая в Палодии, Лимассол Этот 3-комнатный от…
$708,496
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Роскошная вилла на продажу в Лимассоле. Недвижимость находится на 4 этажах в общей сложности…
$1,84 млн
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом предназначен для обеспечения комфортной семейно…
$1,05 млн
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Отдельный дом в районе Палодии, Лимассол. Ключевые особенности Умный дом дополнительный Сис…
$577,247
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Эта современная квартира, расположенная в Палодее, предлагает комфортный образ жизни в тихом…
$354,526
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
2 Спальня - Современная жизнь в Палодии (блоки A & B) Эта 2-комнатная квартира является част…
$325,211
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом продуманно разработан для обеспечения комфорта,…
$1,05 млн
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Квартира 3 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
3-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 3-комнатная, 2-комнат…
$383,285
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Дом 5 спален в Палодея, Кипр
Дом 5 спален
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Вилла с 5 спальнями в Палодии, Лимассол. 1 Master En Suite 1 en suite Гостевая/комната для …
$1,95 млн
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Испытайте современную элегантность и изысканную жизнь в этом доме с 4 спальнями, предназначе…
$1,12 млн
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Дом 5 спален в Палодея, Кипр
Дом 5 спален
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошный закрытый дом находится в районе Палодии, Лимассол. Прекрасная природа, великолепны…
$2,36 млн
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальня Отдельный дом - Современная семья, живущая в Палодии, Лимассол Этот 3-комнатный от…
$656,230
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот современный внеплановый 4-комнатный дом продуманно разработан, чтобы обеспечить комфорт…
$1,05 млн
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Квартира 1 спальня в Палодея, Кипр
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2
1-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 1-комнатная, 1-комнат…
$214,872
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Красивый 3-спальный дом с частным бассейном в Палодии Расположенный в очень востребованном …
$831,847
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Квартира 1 спальня в Палодея, Кипр
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
1-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 1-комнатная, 1-комнат…
$203,257
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Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Испытайте современную элегантность и изысканную жизнь в этом доме с 4 спальнями, предназначе…
$1,12 млн
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Квартира 2 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2
2-комнатная квартира Апартаменты и жилые пространства Эта предстоящая 2-комнатная, 2-комнат…
$325,211
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная вилла с 3 спальнями в Палодии Эта элегантная вилла в Палодии сочетает в себе с…
$754,955
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Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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