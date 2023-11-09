ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Palodeia
Жильё в Palodeia, Кипр
квартиры
5
дома
9
Очистить
14 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Палодея, Кипр
3
95 м²
4
Новая закрытая резиденция с бассейном в престижном пригороде Лимассола, Палозья, Кипр Экскл…
€370,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
3
142 м²
Этот комплекс, расположенный в деревне Палодея, на холмах над Лимассолом, представляет собой…
€438,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Палодея, Кипр
4
145 м²
2
Новый комплекс вилл рядом с центром Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с верандами и парков…
€458,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
3
162 м²
2
Современный просторный дом с большим участком 500 кв.м. Дом будет отделан высококачественным…
€570,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Палодея, Кипр
6
350 м²
Красивая вилла на продажу в Палодии. Вилла построена на 4 уровнях, соединенных лифтом и лест…
€1,29 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
3
136 м²
Расположенный всего в 15 минутах езды на машине от центра Лимассола, на холмах деревни Палод…
€420,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Палодея, Кипр
4
189 м²
2
Просторная, современная вилла с большим участком 595 кв.м., имеет красивый сад и частный бас…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Палодея, Кипр
5
4
230 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€1,11 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Палодея, Кипр
3
2
171 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€576,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Палодея, Кипр
2
1
97 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€328,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
1
1
69 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€248,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Палодея, Кипр
1
1
71 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€216,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings
Палодея, Кипр
1
142 м²
1
Этот отдельный дом идеально расположен в деревне Палодья, в небольшом комплексе из одиннадца…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Палодея, Кипр
1
628 м²
1
Особенности проекта: Эта красивая вилла, построенная по индивидуальному заказу, расположена …
€1,59 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL