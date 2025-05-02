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Жильё в Armou, Кипр

дома
8
8 объектов найдено
Вилла в Арму, Кипр
Вилла
Арму, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ЭКСКЛУЮЗИВНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ПАФОСЕ: Год постройки и пдаш; 2007 Располение – Пафос…
$2,96 млн
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Дом 3 спальни в Арму, Кипр
Дом 3 спальни
Арму, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 439 м²
An exquisite three bedroom  villa nestled in Armou village,among the natural beauty of the a…
$2,26 млн
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Дом 4 спальни в Арму, Кипр
Дом 4 спальни
Арму, Кипр
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Испытайте воплощение роскошной жизни в этом проекте, замечательной вилле, расположенной на х…
$1,39 млн
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Дом 5 спален в Арму, Кипр
Дом 5 спален
Арму, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Beautiful 5 Bedroom renovated Villa for sale in Armou Village offering some of the best view…
$1,31 млн
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Вилла 4 комнаты в Арму, Кипр
Вилла 4 комнаты
Арму, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 278 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном и панорамным видом, Арму, Кипр Предлагается вилла с панорамным видо…
$2,26 млн
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Дом 4 спальни в Арму, Кипр
Дом 4 спальни
Арму, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
This magnificent detached villa, located in the charming village of Armou in Paphos, offers …
$926,349
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Дом 6 спален в Арму, Кипр
Дом 6 спален
Арму, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Выдающаяся вилла с шестью спальнями, расположенная на границе деревень Арму и Кония, этот за…
$3,91 млн
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Дом 3 спальни в Арму, Кипр
Дом 3 спальни
Арму, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Вилла с тремя спальнями, расположенная в Арму, муниципалитет Пафоса! Всего в 3 минутах от Ми…
$2,26 млн
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Параметры недвижимости в Armou, Кипр

с террасой
с видом на море
Недорогая
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