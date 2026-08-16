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Жилье в Chloraka, Кипр

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614 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Этот камерный проект современных вилл расположен в одном из давно сложившихся жилых районов …
$1,02 млн
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Дом 4 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Роскошное бунгало с четырьмя спальнями, расположенное в нижней части Хлораки, в нескольких м…
$1,53 млн
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Дом 4 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этот удивительный проект состоит из 5 вилл и расположен в прибрежной зоне Хлоракас (Пафос), …
$2,06 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Этот проект состоит из 32 безупречно спроектированных квартир, каждая из которых предлагает …
$647,773
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
1 Квартира спальня. Жители могут выбирать из стильных студий, апартаментов с 1 и 2 спальнями…
$268,307
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эксклюзивный проект, состоящий из 8 современных апартаментов. Расположен в Хлораке, в Мелано…
$415,603
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
CIRVIS — Современные двухкомнатные квартиры в Пафосе Двухкомнатные квартиры в комплексе C…
$398,988
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
По поводу собственности Роскошная, отдельно стоящая вилла, расположенная в спокойном районе…
$564,638
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Ультрасовременный проект — это адрес, от которого захватывает дух с момента входа. Эти объек…
$1,66 млн
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Бунгало в Chloraka, Кипр
Бунгало
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Современный однокомнатный полуотдельный таунхаус для изысканной прибрежной жизни в Пафосе О…
$524,512
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается: Прекрасно отремонтированная отдельно стоящая вилла в востребованном районе Хлорак…
$580,153
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Студия 1 спальня в Chloraka, Кипр
Студия 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
Квартира-студия. Жители могут выбирать из стильных студий, апартаментов с 1 и 2 спальнями и …
$205,511
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная вилла с 3 спальнями с панорамным видом на море - Хлорака, Пафос Эта вилла с 3 спа…
$641,990
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2
2 Квартира спальня. Равное внимание уделяется акустической среде. Дверцы патио с полной высо…
$381,724
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Люксури ТРИ БЕДРУМ ВИЛЛА С НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ВИЗОВАМИ МОРА!!! Эта роскошная вилла расположена…
$955,851
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эксклюзивный проект, состоящий из 8 современных апартаментов. Расположен в Хлораке, в Мелано…
$531,048
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Продается потрясающая отдельно стоящая вилла, построенная в 2024 году, предлагающая современ…
$920,953
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Квартира в Chloraka, Кипр
Квартира
Chloraka, Кипр
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в Хлораке, Пафос. Потрясающий к…
$9,22 млн
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Роскошные резиденции на вершине холма, расположенные в Хлораке, всего в нескольких минутах х…
$494,346
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
По поводу собственности Роскошная, отдельно стоящая вилла, расположенная в спокойном районе…
$564,638
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Cirvis Residences — это закрытый жилой комплекс в Нижней Хл…
$416,791
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 БЕДРУМНЫЙ ДОМ - СОВРЕМЕННАЯ КОСТАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ С ПРИВАТНЫМ ПОЛОМ Этот красиво оформленный 3-…
$751,880
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Расположенная в самом сердце Хлораки, эта эксклюзивная закрытая разработка предлагает стиль …
$429,607
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Испытайте современное Средиземноморье, проживая в этой эксклюзивной коллекции из 20 резиденц…
$282,313
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Дом 5 спален в Chloraka, Кипр
Дом 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 357 м²
Коллекция этих роскошных частных резиденций расположена в исключительном месте города, где г…
$2,24 млн
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Продается просторная отдельно стоящая вилла в спокойном районе Хлоракаса. Эта ухоженная пере…
$869,363
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Дом 5 спален в Chloraka, Кипр
Дом 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 263 м²
Эта роскошная индивидуальная вилла расположена всего в 300 метрах от морского берега в очень…
$1,58 млн
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современный бутик-комплекс в Пафосе – 2 и 3 спальни Откройте для себя стильный новый жилой …
$417,141
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
Эта просторная 3-комнатная квартира предназначена для возвышенного прибрежного проживания, п…
$455,748
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Дом 2 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Расположенный в живописной деревне Хлорака, всего в нескольких минутах от оживленного сердца…
$211,534
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