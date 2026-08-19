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Жилье в Полисе, Кипр

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квартиры
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дома
28
40 объектов найдено
Квартира 7 спален в Полис, Кипр
Квартира 7 спален
Полис, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
Вилла Beachfront на продажу в Латчи - Прайм-локация рядом с Latchi Marina Редкая возможност…
$1,80 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 4
Площадь 142 м²
Описание объекта: Вилла № 2 в деревне Аргака, район 6, продается в Полисе. Построенная по са…
$577,798
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Великолепная трехкомнатная вилла всего в нескольких минутах ходьбы от частного песчаного пля…
$649,256
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Дом 4 спальни в Полис, Кипр
Дом 4 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Великолепная вилла с четырьмя спальнями всего в нескольких минутах ходьбы от частного песчан…
$3,90 млн
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Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Прекрасный новый двухкомнатный жилой комплекс, расположенный в популярной деревне Продроми, …
$282,349
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Описание объекта: Вилла № 25 в деревне Агнадес - это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$615,480
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1
Продается 2 спальные апартаменты на первом этаже в отличном месте. Прогулка до Полис-Виллидж…
$281,260
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MYSPACE
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Дом 2 спальни в Полис, Кипр
Дом 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
$214,128
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Описание объекта: Вилла № 24 в деревне Агнадес — это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$615,480
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
3-комнатные виллы – утонченное пространство у моря Предназначенные для больших семей или тех…
$954,894
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Дом 4 спальни в Полис, Кипр
Дом 4 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Специальное предложение до конца августа 2026 года Нет НДС Самые премиальные и спокойные ви…
$1,59 млн
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Вилла с тремя спальнями, расположенная в Polis Chrysochous. Дом состоит из гостиной / столов…
$698,127
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Великолепная трехкомнатная вилла всего в нескольких минутах ходьбы от частного песчаного пля…
$767,302
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Великолепная трехкомнатная вилла всего в нескольких минутах ходьбы от частного песчаного пля…
$649,256
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Виллы для продажи в районе Полис хризочу района Пафос с беспрепятственным видом на море. С в…
$636,270
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Квартира 3 спальни в Полис, Кипр
Квартира 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Роскошные пляжные виллы в Polis Chrysochous, Кипр ? Эксклюзивная прибрежная жизнь Откройте …
$927,619
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Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Современная квартира, живущая в первобытной прибрежной обстановке - Полис Хризохус (Продроми…
$278,482
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Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Двухкомнатная квартира с бассейном, первый этаж (2 этажа здания), крытый паркинг - очень хор…
$190,979
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Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Прекрасный новый двухкомнатный жилой комплекс, расположенный в популярной деревне Продроми, …
$278,929
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современная средиземноморская вилла с бассейном и садом на крыше - Полис, Пафос Эта красиво…
$538,213
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Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Эта 2-спальная квартира в Продроми предлагает современную прибрежную жизнь в очень желательн…
$281,896
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
4 Спальня вилла - утонченное пространство, конфиденциальность и средиземноморский комфорт Эт…
$585,668
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Описание объекта: Вилла № 26 в деревне Агнадес - это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$615,480
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Виллы для продажи в районе Полис хризочу района Пафос с беспрепятственным видом на море. С в…
$762,580
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Квартира в Полис, Кипр
Квартира
Полис, Кипр
Этот участок расположен в Полис Хризохус, округ Пафос, всего в 250 метрах от туристической з…
$193,590
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Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Для продажи: это современное, готовое к ключу бунгало в красивом Полис Хризохус предлагает и…
$403,313
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Квартира 3 спальни в Полис, Кипр
Квартира 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Роскошные пляжные виллы в Polis Chrysochous, Кипр ? Эксклюзивная прибрежная жизнь Откройте …
$927,619
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Дом 5 спален в Полис, Кипр
Дом 5 спален
Полис, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 477 м²
Вилла с пятью спальнями - Пиннакл из Seafront Prestige Виллы с пятью спальнями являются жемч…
$2,49 млн
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Квартира 3 комнаты в Полис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Полис, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Расположенные в спокойной деревне Аргака, близ Полиса, эти восемь вилл на первой линии моря …
$634,343
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Необычайное развитие 28 вилл, предназначенных для гармонизации и улучшения образа жизни их з…
$933,472
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