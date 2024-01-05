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Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
3
3
209 м²
Благодаря большим пространствам открытой планировки и кухне, выходящей в большой внутренний …
€2,19 млн
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Вилла 2 спальни
Tsada, Кипр
2
2
136 м²
Это бунгало с 2+1 спальнями расположено на территории эксклюзивного гольф-курорта, удостоенн…
€1,05 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Цада, Кипр
4
146 м²
2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом, Меса Хорио, Кипр Предлагаются виллы …
€426,400
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Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
3
3
245 м²
Эта потрясающая двухуровневая вилла расположена в завидном месте в Месоги, Пафос. Он понрави…
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
4
3
266 м²
Этот дом с 4 спальнями имеет большие пространства открытой планировки и кухню, которая выход…
€2,23 млн
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Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
3
4
202 м²
Этот новый жилой проект, расположенный в живописной деревне Тремитуса недалеко от Пафоса, пр…
€670,000
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Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
3
4
202 м²
Этот новый жилой проект, расположенный в живописной деревне Тремитуса недалеко от Пафоса, пр…
€625,000
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Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
3
3
194 м²
Этот новый жилой проект, расположенный в живописной деревне Тремитуса недалеко от Пафоса, пр…
€470,000
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Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
3
3
142 м²
Доступ через затененный частный двор, высокие стеклянные стены Hesperides наполняют открытые…
€1,26 млн
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Вилла 4 спальни
Цада, Кипр
4
4
268 м²
Этот жилой проект, состоящий из роскошных вилл, расположен в идеальном месте, со здоровым кл…
€800,000
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Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
3
3
269 м²
Этот жилой проект, состоящий из роскошных вилл, расположен в идеальном месте, со здоровым кл…
€620,000
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Квартира 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
2
2
90 м²
Просторная квартира на первом этаже представляет собой непрерывное эргономичное пространство…
€845,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
4
109 м²
3
Элитная резиденция в 400 метрах от пляжа, Тсада, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты с пан…
€1,10 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
5
325 м²
3
Комплекс вилл с видом на море недалеко от поля для гольфа, Тсада, Пафос, Кипр Предлагаются …
€1,90 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
4
153 м²
2
Комплекс вилл с зеленой зоной недалеко от центра Пафоса, Кипр Предлагаются виллы с парковоч…
€645,000
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Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
3
3
200 м²
Поразительный стеклянный мост приведет вас к входной двери Амалтии, красивой светлой виллы с…
€2,21 млн
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Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с village centre with boutique sto, с sports ground with tennis academy
Tsada, Кипр
3
3
200 м²
Мезонинные уровни Asteria, столь же геометрические внутри, как и снаружи, создают впечатляющ…
€2,16 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
5
236 м²
3
Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр Предлагаются современные виллы с панорамны…
€1,90 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
3
142 м²
4
Резиденция с видом на море в спокойном районе, Меса Хорио, Пафос, Кипр Предлагаются квартир…
€252,000
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Квартира 4 спальни с террасой, с panoramic windows, с fine finishing
Цада, Кипр
5
240 м²
1
Комплекс вилл недалеко от пляжа и достопримечательностей, Тсада, Кипр Предлагаются виллы с …
€1,25 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Цада, Кипр
4
130 м²
2
Комплекс вилл рядом с автомагистралью и полем для гольфа, Тсада, Кипр Предлагаются виллы с …
€827,000
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Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
3
3
312 м²
Эта потрясающая двухуровневая отдельная вилла в Цаде, район Пафос, демонстрирует дотошное ма…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с теплыми полами, с крытой парковкой, с личным бассейном
Tsada, Кипр
3
3
203 м²
Пространство между небом и горами проходит через этот дом, соединяющий внутренние и открытые…
€1,99 млн
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Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
3
3
153 м²
Виллы в Минтисе в полной мере используют свое невероятное окружение, а известные архитекторы…
€1,42 млн
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Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
4
4
238 м²
Поразительный стеклянный мост приведет вас к входной двери Амалтии, красивой светлой виллы с…
€2,50 млн
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Дуплекс 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
2
2
101 м²
Новый дизайн дуплекса представляет собой двухуровневую квартиру, которая создает для ее обит…
€900,000
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Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
3
3
200 м²
Как и богиня, в честь которой она названа, Артемида прекрасно связана с природой. его гостин…
€2,19 млн
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Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground
Tsada, Кипр
3
3
210 м²
Callisto, один из самых популярных дизайнов Minthis, представляет собой современную оду свет…
€2,24 млн
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Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
4
4
260 м²
Резиденция Каллисто – это современная ода свету. Двойные складные двери создают легкий досту…
€2,65 млн
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Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
3
3
214 м²
Резиденция Clone имеет традиционную планировку и включает гостиную на первом этаже с отдельн…
€2,21 млн
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