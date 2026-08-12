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Жилье в Limassol Municipality, Кипр

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Лимасол
9
Tserkezoi Municipality
31
5 612 объектов найдено
Дом 6 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
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Дом 6 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
Вилла с 6 спальнями в Agios Tychonas Эта вилла с шестью спальнями является заявлением о вели…
$1,94 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
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Квартира 3 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Этаж 4/4
Эта элегантная квартира на стадии строительства, расположенная в самом сердце Меса-Гейтонии,…
$1,18 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современная квартира в аренду в Potamos Germasogeias, Лимассол. Ключевые особенности 2-й эт…
$634,738
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Квартира 1 спальня в район Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
район Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/7
Эта однокомнатная квартира тщательно разработана, чтобы предложить гармоничное сочетание фун…
$351,337
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Студия в район Лимасол, Кипр
Студия
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/7
Современная квартира-студия в Меса Гейтония, Лимассол Эта умно спроектированная квартира-сту…
$299,363
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Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Угловой участок коммерческого развития, примыкающий к проспекту Макариу в районе Католики Ли…
$2,31 млн
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Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Угловой участок коммерческого развития на проспекте Макариос в районе Апостолос Андреас в Ли…
$1,15 млн
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Квартира 1 спальня в район Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
район Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/7
Современная квартира-студия в Меса Гейтония, Лимассол Эта умно спроектированная квартира-сту…
$334,038
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Квартира 1 комната в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этот современный комплекс расположен в тихом жилом районе Лимассола и сочетает в себе продум…
$352,160
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Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческий участок развития в Капсалосе, перед проспектом Спиру Киприану в Лимассоле. Было…
$1,38 млн
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Квартира 2 комнаты в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Этот современный жилой комплекс, расположенный в самом центре Лимассола, гармонично сочетает…
$564,611
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John Taylor Cyprus
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Прекрасно отремонтированная 2-комнатная квартира в востребованном районе Неаполи Лимассола, …
$455,857
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Роскошный 4-спальный пентхаус с частным бассейном на крыше недалеко от пляжа Дасуди, Лимассо…
$1,52 млн
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Дом 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Просторный отдельно стоящий дом в востребованном районе Петру Кай Павлу (Цирио) Лимассола, р…
$1,38 млн
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Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческий участок развития на проспекте Макариос в районе Апостолос Андреас в Лимассоле, …
$1,85 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Новая застройка расположена в хорошо зарекомендовавшем себя жилом районе с легким доступом к…
$488,930
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Квартира 1 комната в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Это впечатляющее новое четырёхэтажное здание, расположенное в самом сердце оживлённого район…
$346,387
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этот современный комплекс расположен в тихом жилом районе Лимассола и сочетает в себе продум…
$409,891
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этот современный комплекс расположен в тихом жилом районе Лимассола и сочетает в себе продум…
$565,766
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Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Два смежных участка коммерческой застройки на проспекте Агиас Филаксеос в Лимассоле, проданн…
$1,96 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 6
Эта современная двухкомнатная квартира, построенная в 2021 году, расположена на 6-м этаже в …
$1,73 млн
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Квартира 1 комната в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этот современный комплекс расположен в тихом жилом районе Лимассола и сочетает в себе продум…
$352,160
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 1
Лимассол Марина - резиденция Нерейдс. Полностью отремонтированная квартира на первом этаже с…
$1,96 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Этаж 3
Комплекс отличается от всех остальных, благодаря как отличному расположению, так и исключите…
$4,03 млн
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Квартира 1 комната в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этот современный комплекс расположен в тихом жилом районе Лимассола и сочетает в себе продум…
$323,295
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Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Новая застройка расположена в хорошо зарекомендовавшем себя жилом районе с легким доступом к…
$254,843
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Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческий участок в Агиа Зони, Лимассол, расположен между улицами Салоникис и Гладстонос …
$2,08 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
7+1 БЕДРУМ ДЕТАШИРОВАННАЯ ВИЛЛА | 550 м2 | НЕЗАВИСИМЫЙ 1-БЕДРУМНЫЙ АПАРТАМЕНТ | ЛАРГОВЫЙ ПЛО…
$1,37 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Исследуйте роскошную 3-комнатную квартиру на берегу моря для продажи в Неаполи, Лимассол, с …
$3,23 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Полностью отремонтированная квартира в сердце Агиа Зони, Лимассол Эта прекрасная 2-комнатная…
$276,753
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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