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Жильё в Лимассоле, Кипр

квартиры
135
дома
60
195 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 3
Резиденция идеально расположена на окраине оживленного Лимассола. Наше превосходное располож…
€390,000
Квартира в Лимасол, Кипр
Квартира
Лимасол, Кипр
Площадь 75 м²
Этаж 2
Новый проект, расположенный в богатом и эксклюзивном районе Закаки – Лимассол, всего в 5 мин…
€400,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с паркетом в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с паркетом
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с парковкой в престижном районе, Лимассол, Кипр Предлагаются апартаменты с…
€290,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в одном из самых престижных районов Лимассола, Кипр Предлагаются апартамен…
€385,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 89 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Лимассол, Кипр Предлагаются апартаменты с террас…
€400,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с паркетом в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с паркетом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в престижном районе, рядом с центром Лимассола, Кипр Предлагаются апартаме…
€275,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Современная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются квартиры с большими терра…
€1,08 млн
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Расположенный в прекрасном жилом районе недалеко от центра города, абсолютно все удобства от…
€440,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этот жилой комплекс представляет собой мультикультурное и устойчивое сообщество с 315 кварти…
€399,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этаж 1
В самом центре Лимассола расположено трехэтажное здание из шести квартир с двумя спальнями. …
€310,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Этаж 3
Новый проект будет построен в престижном районе Наафи. Этот проект будет роскошным и совреме…
€430,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Этаж 1
Новый проект будет расположен в одном из лучших мест Лимассола, Пантея. Современный дизайн з…
€830,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Этаж 2
Современная вилла с участком 243 кв.м. с красивым садом. На нижнем этаже находится гостиная …
€570,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Этаж 1
Современная трехкомнатная квартира, расположенная в районе Закаки. Расположен в закрытом ком…
€770,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Двухэтажный дом, в четырех уровнях. Второй уровень (первый этаж) состоит из прихожей, гостин…
€750,000
Дом 7 спален в Лимасол, Кипр
Дом 7 спален
Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Этаж 2
Эта величественная вилла расположена на возвышенности среди престижных холмов Агия Фила. Отл…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этаж 3
В самом центре Лимассола расположено трехэтажное здание из шести квартир с двумя спальнями. …
€365,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Резиденция идеально расположена на окраине оживленного Лимассола. Наше превосходное располож…
€340,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Этаж 2
Резиденция идеально расположена на окраине оживленного Лимассола. Наше превосходное располож…
€410,000
Квартира 3 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Этаж 4
Продается пентхаус с 3 спальнями и садом на крыше в районе Закаки в Лимассоле. Квартира явля…
€660,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Этаж 1
Новый проект будет расположен в одном из лучших мест Лимассола, Пантея. Современный дизайн з…
€420,000
Квартира 1 комната в Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€284,615
Квартира 2 комнаты в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Новое ультрасовременное закрытое сообщество, состоящее из шести роскошных кондоминиумов, рас…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с Pool в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с Pool
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с бассейном в престижном развивающемся районе, рядом с морем и полем для…
€208,000
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 1 577 м²
Количество этажей 5
Продается квартира площадью 1577 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом э…
€3,13 млн
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€501,228
Квартира 3 комнаты с furnishings в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€380,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 103 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€333,600
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€320,000
Вилла 9 комнат с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 9 комнат с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 9
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 410 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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