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Дома с гаражом на Кипре

Лимасол
13
муниципалитет Пафос
186
Никосия
10
муниципалитет Ларнака
41
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11 объектов найдено
Вилла 6 комнат в район Лимасол, Кипр
Вилла 6 комнат
район Лимасол, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 594 м²
Количество этажей 3
Концептуальный дизайн виллы как будто опережает время, заставляя уделить отдыху еще больше н…
$3,98 млн
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$681,192
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Edge Development
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Вилла 5 комнат в Кония, Кипр
Вилла 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Представляем вам Amara Homes - престижный проект, состоящий из шести роскошных вилл, располо…
$578,574
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Вилла в район Пафос, Кипр
Вилла
район Пафос, Кипр
Площадь 395 м²
Эксклюзивный современный проект предлагает роскошные виллы с 4 и 5 спальнями в самом центре …
$1,14 млн
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Hayat
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$863,190
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Edge Development
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English
Вилла 5 комнат в Акротири, Кипр
Вилла 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс вблизи моря на Северном Кипр…
$1,08 млн
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Площадь 160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
$270,931
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Hayat
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Вилла в район Пафос, Кипр
Вилла
район Пафос, Кипр
Площадь 266 м²
Современный оазис роскоши и уюта, воплотившийся в виде виллы с 4 спальнями, утопающей в зеле…
$986,658
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Hayat
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Вилла в Пила, Кипр
Вилла
Пила, Кипр
Площадь 230 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу с современным дизайном, встроенную в престижный…
$622,989
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Hayat
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Вилла 5 комнат в Акротири, Кипр
Вилла 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные виллы премиум класса с видом на мор…
$823,443
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Вилла 4 комнаты в Акротири, Кипр
Вилла 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 455 м²
Этаж 7/11
Что вы получаете: Частные виллы планировки 3+1, созданные для максимального комфорта и уедин…
$543,027
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Типы недвижимости на Кипре

виллы
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Параметры недвижимости на Кипре

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