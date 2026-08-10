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Дома в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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виллы
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4
255 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
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Дом 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 570 м²
Расположенный в эксклюзивном холмистом районе Агиос-Тихонас, этот комплекс роскошных вилл за…
$4,74 млн
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Вилла 7 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 7 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
$5,60 млн
НДС
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 291 м²
Огороженное сообщество из девяти отдельных вилл, террасированных на зеленом склоне холма Аги…
$2,12 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Огороженное сообщество из девяти отдельных вилл, террасированных на зеленом склоне холма Аги…
$2,04 млн
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Огороженное сообщество из девяти отдельных вилл, террасированных на зеленом склоне холма Аги…
$1,84 млн
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Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Эта вилла расположена в Agios Tychonas, Лимассол. Он состоит из 5 спальни, в которой одна го…
$2,66 млн
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Дом 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 646 м²
Роскошные виллы расположены на склонах холмов Агиос Тихонас. Ключевые особенности Орикс Бел…
$5,67 млн
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Дом 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Эта роскошная вилла с четырьмя спальнями, расположенная в престижном и чрезвычайно востребов…
$822,647
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 640 м²
Роскошные виллы расположены на склонах холмов Агиос Тихонас. Ключевые особенности Орикс Бел…
$5,62 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Откройте для себя редкую возможность приобрести исключительную роскошную виллу в Айос Тихона…
$3,86 млн
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Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Новый проект расположен в районе Агиос Тихонас, в непосредственной близости от всех видов уд…
$1,97 млн
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Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Проект расположен в Айос Тихонас в Лимассоле и состоит из 12 роскошных вилл с видом на море …
$1,19 млн
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Проект расположен в Агиос Тихонас с прекрасным видом с холма с видом на море. Это всего в 10…
$1,30 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 236 м²
Испытайте современную роскошь в одном из самых престижных жилых районов Лимассола. Эта исклю…
$2,15 млн
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Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Проект расположен в Айос Тихонас в Лимассоле и состоит из 12 роскошных вилл с видом на море …
$1,22 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Роскошная ультрасовременная вилла с 4 спальнями, расположенная в районе Агиос Тихонас в Лима…
$3,72 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 387 м²
Исключительная вилла на вершине холма в престижном районе Агиос Тихонас в Лимассоле, предлаг…
$3,40 млн
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MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 327 м²
Эксклюзивный роскошный комплекс в Агиос Тихонас, Лимассол. Проект состоит из 23 элегантных д…
$2,86 млн
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Дом 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 657 м²
Дом в Агиос Тихонас, Лимассол. Эта замечательная вилла расположена в спокойном, живописном и…
$2,36 млн
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Дом 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 490 м²
Роскошная вилла Sea View на продажу - €2,5 млн Откройте для себя роскошную жизнь с этой вели…
$2,91 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 737 м²
Роскошная четырехкомнатная и одна вилла в престижном Агиос Тихонас Хиллс доступна для продаж…
$5,59 млн
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Дом 7 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 7 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Доступны 7 спален роскошной виллы в престижном районе Агиос Тихонас 2 минуты езды от пляжа и…
$1,77 млн
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Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Проект расположен в Айос Тихонас в Лимассоле и состоит из 12 роскошных вилл с видом на море …
$1,13 млн
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Дом 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Новый спроектированный дом в решетчатом месте в Агиос Тихонас, Лимассол. Ключевые особенност…
$1,53 млн
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Откройте для себя этот современный и просторный 3-комнатный отдельно стоящий дом в Агиос Тих…
$663,421
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Дом 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Новая 5-комнатная и офисная вилла в Агиос Тихонас. Вилла имеет беспрепятственный удивительны…
$1,27 млн
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Вилла в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Вилла
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
Продается: Эта впечатляющая отдельно стоящая вилла в настоящее время находится на стадии стр…
$3,26 млн
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Дом 4 комнаты в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 4 комнаты
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 355 м²
Виллы Расположенный в тихом жилом районе, этот престижный комплекс современных вилл вопло…
$2,10 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Проект расположен в Айос Тихонас в Лимассоле и состоит из 12 роскошных вилл с видом на море …
$1,27 млн
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Дом 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Современный комплекс из девяти мезонетов в тихом районе Агиос Тихонас, Лимассол. Всего в нес…
$524,835
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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