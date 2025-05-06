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Дома в Yeri, Кипр

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коттеджи
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29 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 4
Площадь 177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
$278,627
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Дом 3 спальни в Yeri, Кипр
Дом 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Two unique family houses with contemporary floor plans and clear architectural aesthetics we…
$466,679
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Совершенно новый полуотдельный дом с 4 спальнями, построенный в 2024 году, предлагающий совр…
$424,592
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Located in an up-and-coming area of Nicosia, near a Park and close to a university, a hospit…
$806,468
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Beautiful luxury 3-bedroom house + office in a well-developed area of  Geri (15-20 minutes f…
$537,758
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Вилла 4 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
The villa is for sale in the off-plan stage (construction will begin after signing the sale …
$444,620
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
This home boasts an open-concept layout with abundant natural light, seamlessly connecting t…
$403,234
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Located in a burgeoning area of Nicosia, near a park and close to a university, hospital, an…
$588,504
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Коттедж 4 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 4
Площадь 177 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, с 177 кв.…
$279,954
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Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
A gorgeous detached house with a huge and beautiful garden in Geri. The house is situated at…
$449,898
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Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
$296,919
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca distri…
$295,291
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Located in the Municipality of Geri, the location has easy access to the highway, the Mall o…
$515,731
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Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
$290,287
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Отдельный домик с 4 спальнями на продажу в районе Джери в Никосии.  На первом этаже состоят …
$423,267
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Фасуле - провинция Лимассол, с 165 кв.м. крыты…
$259,957
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Дом 1 спальня в Yeri, Кипр
Дом 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
One-bedroom house in a huge 711 sq.m. plot in Geri available for Sale. The flat is located i…
$271,438
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Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 241 м²
Experience luxurious living in this exquisite 4+1 bedroom villa, blending contemporary desig…
$1,06 млн
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Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 191 м²
Experience luxurious living in this exquisite 4+1 bedroom villa, blending contemporary desig…
$599,402
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Отдельный домик с 4 спальнями на продажу в районе Джери в Никосии.  На первом этаже состоят …
$406,987
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale a three bedroom detached house in Anthoupoli - Nicosia province, with 175 sq.m. cov…
$310,306
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
This home features an open-concept layout with abundant natural light, connecting the living…
$425,031
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
A spacious house in a quiet area, in the Geri district. The house is situated in a quiet are…
$1,09 млн
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Vergina - Larnaca district…
$295,291
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
The thoughtful design and meticulous execution of project have created two distinctive famil…
$645,753
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
$299,295
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Дом 6 спален в Yeri, Кипр
Дом 6 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
This is a unique property available in a Prime Location of  Geri area, close to all amenitie…
$1,39 млн
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Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Роскошный отдельно стоящий дом с 5 спальнями в Гери, Никосия. Основные характеристики Перел…
$1,63 млн
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
$298,950
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