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виллы
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13 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Мутайяка, Кипр
3
181 м²
Виллы расположены в районе Мутагиака, престижном жилом районе Лимассола. Из этого эксклюзивн…
€680,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Сообщество Муттаякас, Кипр
5
290 м²
Продается 3-х этажный дом в тихом месте туристической зоны Лимассола (Мутаяка). 800 метров о…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
1
125 м²
2
Продается таунхаус площадью 125 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€430,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с Pool, с chicken furniture
Мутайяка, Кипр
4
236 м²
Hestia - комплекс расположен в престижном районе Колумбия, в самом центре Лимассола, и может…
€1,71 млн
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Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Мутайяка, Кипр
3
181 м²
Виллы расположены в районе Мутагиака, престижном жилом районе Лимасола. Это эксклюзивное мес…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Муттаякас, Кипр
3
2
200 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
2
223 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Муттаякас, Кипр
1
525 м²
1
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
4
2
130 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€540,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
7
4
532 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
6
3
220 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Муттаякас, Кипр
7
766 м²
1
6-спальная вилла. Преимущество: расположена на холме, имеет красивый вид на море и город, в …
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Муттаякас, Кипр
7
711 м²
1
6-спальная вилла. Преимущество: расположена на холме, имеет красивый вид на море и город, в …
€2,80 млн
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Параметры недвижимости в Сообщество Муттаякас, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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