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Дома в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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виллы
20
91 объект найдено
Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Этаж 1
Впечатляющая вилла с 3 спальнями в эксклюзивном новом жилом комплексе в востребованном район…
$456,692
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
• 187 м2 крытой площади на участке 1338 м2 • Покрытые и непокрытые Веранда: 130 м2 • 4 спаль…
$754,955
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Красивый отдельно стоящий 4-спальный дом 187м2 в Пареклисии, всего в нескольких минутах езды…
$969,826
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Вилла в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Вилла
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 840 м²
Откройте для себя исключительную роскошную виллу для продажи в очень востребованном районе П…
$4,36 млн
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Дом 6 спален в Пареклисия, Кипр
Дом 6 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 6
Площадь 1 125 м²
Роскошная вилла с 6 спальнями с фантастическим видом на море, расположенная в районе Парекли…
$4,66 млн
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Жилой комплекс из 22 домов в Парекклисии, очень популярном районе в восточной части Лимассол…
$547,476
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Продается современный и просторный дом, расположенный на безмятежном месте, охваченном приро…
$2,63 млн
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Дом 5 спален в Пареклисия, Кипр
Дом 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
5-комнатная роскошная вилла Виллы с 5 спальнями представляют собой вершину роскоши в развити…
$2,15 млн
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 239 м²
Уникальная вилла с 4 спальнями в Пареклисии, Лимассол. Эта исключительная вилла является час…
$914,052
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 1
Впечатляющая вилла с 3 спальнями в эксклюзивном новом жилом комплексе в востребованном район…
$502,323
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1
Впечатляющая вилла с 3 спальнями в эксклюзивном новом жилом комплексе в востребованном район…
$479,490
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Расположенный в очень желательном районе Парекклисии, этот новый мезонет с 3 спальнями предл…
$449,374
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Дом 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
2-комнатный мезонет - стильная жизнь с частным пространством на открытом воздухе в Парекклис…
$395,945
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новый трехкомнатный полуотдельный дом в настоящее время строится в популярной дер…
$428,149
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 870 м²
Стильный отдельно стоящий дом на участке площадью 1600 кв.м с 270 кв.м крытой жилой площади.…
$3,07 млн
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Современное жилое многосемейное закрытое сообщество, расположенное в самом сердце Парекклиси…
$455,851
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Дом 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Этот современный 2-спальный дом в новом красивом закрытом комплексе, расположенном в центре …
$341,855
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Этаж 3
Этот потрясающий 4-комнатный дом в Парекклише, Лимассол, предлагает захватывающий вид на мор…
$1,39 млн
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Вилла с 3 спальнями в Pareklishia, Лимассол. Ключевые особенности 3 Просторные спальни Умны…
$731,888
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Роскошный дом на продажу в Парекклисии в Лимассоле. Он расположен в отличном и тихом месте. …
$944,372
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Дом 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Жилой комплекс в Парекклисии, очень популярном районе в восточной части Лимассола. Этот высо…
$422,175
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Новый современный комплекс вилл в Параклессии, с захватывающим видом на море и горы. Недвижи…
$2,18 млн
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Расположение Prime Расположен в премьерном, недавно развитом и спокойном районе. Особеннос…
$917,923
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Дом 5 спален в Пареклисия, Кипр
Дом 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Большой дом с бассейном расположен в красивом саду площадью 5000 квадратных метров. Располож…
$2,83 млн
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Дом 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Дом 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
1-комнатный мезонет - современный комфорт в частном гейт-сообществе, Парекклизия, Лимассол …
$261,214
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Гармоничная смесь современной жизни в Лимассоле Шаг в мир, где элегантность соответствует фу…
$921,539
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Дом 5 спален в Пареклисия, Кипр
Дом 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Просторная вилла с 5 спальнями в Парекклисии, Лимассол, предлагающая комфорт, уединение и со…
$898,743
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Дом 5 спален в Пареклисия, Кипр
Дом 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Продается двухэтажный дом с пятью спальнями, бассейн в тихом районе города Лимассол (Пареккл…
$1,58 млн
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Современные дома для продажи в районе Парекклисия, Лимассол. Доступны два отдельных дома и д…
$459,385
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Дом 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Эта современная 2-спальная квартира в новом красивом закрытом комплексе, расположенном в цен…
$330,459
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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