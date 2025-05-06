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Долгосрочная аренда ресторанов на Кипре

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3 объекта найдено
Ресторан, кафе в муниципалитет Лимасол, Кипр
Ресторан, кафе
муниципалитет Лимасол, Кипр
Ресторан в аренду, расположенный в центре города. Недвижимость предлагает общую площадь 280 …
$22,645
в месяц
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Ресторан, кафе 500 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Ресторан, кафе 500 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 500 м²
Situated in one of the most sought-after destinations, this restaurant has garnered a reputa…
$10,734
в месяц
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Агентство
MYSPACE
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English, Русский
Ресторан, кафе в муниципалитет Лимасол, Кипр
Ресторан, кафе
муниципалитет Лимасол, Кипр
Ресторан в аренду, расположенный в центре города. Недвижимость предлагает общую площадь 105 …
$4,642
в месяц
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Агентство
MYSPACE
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English, Русский
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