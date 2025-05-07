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Дома в Koinoteta Akrountas, Кипр

18 объектов найдено
Дом 7 спален в Акрунда, Кипр
Дом 7 спален
Акрунда, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Исключительная резиденция, эта вилла — роскошная, архитектурно потрясающая вилла, расположен…
$3,63 млн
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Дом 5 спален в Акрунда, Кипр
Дом 5 спален
Акрунда, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Beautiful large 5 bedroom villa situated in a picturesque rustic area of Akrounta village wi…
$1,47 млн
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Дом 3 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 3 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Современные дома заложены в районе Акраунта, Лимассол. Проект состоит из 9 домов. Ключевые ф…
$381,785
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Дом 5 спален в Акрунда, Кипр
Дом 5 спален
Акрунда, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Прекрасная просторная вилла в сельской местности деревни Акрунта с панорамным видом на горы …
$1,74 млн
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Дом 3 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 3 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Современные дома заложены в районе Акраунта, Лимассол. Проект состоит из 9 домов. Ключевые ф…
$384,932
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Дом 3 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 3 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Современные дома заложены в районе Акраунта, Лимассол. Проект состоит из 9 домов. Ключевые ф…
$346,124
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Вилла в Акрунда, Кипр
Вилла
Акрунда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Не упустите эту замечательную возможность приобрести уникальный дом с бассейном, расположенн…
$447,237
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Дом 3 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 3 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Современные дома заложены в районе Акраунта, Лимассол. Проект состоит из 9 домов. Ключевые ф…
$342,977
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Дом 4 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 4 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Rented  A very characteristic and modern 4 bedroom detached villa for sale in a picturesque …
$2,72 млн
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Дом 3 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 3 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Современные дома заложены в районе Акраунта, Лимассол. Проект состоит из 9 домов. Ключевые ф…
$393,323
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Бунгало в Акрунда, Кипр
Бунгало
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая, полностью автоматизированная умная резиденция занимает впечатляющий участок…
$815,217
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Дом 3 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 3 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
A 3 bedroom house, with one big master with en-suite bathroom and walk in closet, and 2 othe…
$727,453
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Дом 3 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 3 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Современные дома заложены в районе Акраунта, Лимассол. Проект состоит из 9 домов. Ключевые ф…
$372,345
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Дом 2 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 2 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Уникальный дом с бассейном недалеко от озера Гермасойя, Лимассол. Всего в 10 минутах езды от…
$424,015
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Дом 3 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 3 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Современные дома заложены в районе Акраунта, Лимассол. Проект состоит из 9 домов. Ключевые ф…
$340,880
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Дом 4 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 4 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла в Акроунте с потрясающим видом на плотину Просторная вилла площадью 290 кв.м на участ…
$1,70 млн
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Дом 3 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 3 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Современные дома заложены в районе Акраунта, Лимассол. Проект состоит из 9 домов. Ключевые ф…
$424,788
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Дом 3 спальни в Акрунда, Кипр
Дом 3 спальни
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Современные дома заложены в районе Акраунта, Лимассол. Проект состоит из 9 домов. Ключевые ф…
$372,345
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Параметры недвижимости в Koinoteta Akrountas, Кипр

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