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Дома в Agia Marinouda, Кипр

;
виллы
18
33 объекта найдено
Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельностоящая вилла, находящаяся в стадии строительства в спокойном…
$696,942
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Фантастическое развитие 3 или 4-спальных отдельно стоящих и 3-спальных полуотдельных резиден…
$811,680
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Бутик-разработка 11 современных вилл в Агиа Маринуда, Пафос, предлагая 3- и 4-комнатные дома…
$586,367
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
2 Спальня Городская Вилла - Умная, стильная Жизнь в Центральном Героскипу Введение Эта совре…
$816,337
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
3 Bedroom City Villa - Просторный современный дом с городским уютом Введение Эта просторная …
$913,384
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Бутик-разработка 11 современных вилл в Агиа Маринуда, Пафос, предлагая 3- и 4-комнатные дома…
$645,003
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$559,909
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$559,909
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельно стоящая вилла, в настоящее время находящаяся на стадии строи…
$577,032
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Дом 4 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 4 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
4-комнатный дом на одном уровне с внутренней крытой площадью 240 м2 плюс и дополнительный от…
$1,00 млн
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Эксклюзивная коллекция из 15 роскошных трехкомнатных вилл в востребованном жилом районе Агия…
$641,021
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Расположен на возвышенной местности в Гераскипоу - Агиа Маринуда, Пафос, рядом с ELEA GOLF! …
$814,839
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продаётся прекрасная отдельно стоящая вилла, находящаяся в стадии строительства, в престижно…
$564,302
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Фантастическое развитие 3 или 4-спальных отдельно стоящих и 3-спальных полуотдельных резиден…
$573,634
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Современные виллы для продажи в Агиа Маринуда, Пафос - рядом с Elea Golf. Откройте для себя …
$568,411
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехкомнатная вилла – современный комфорт для жизни Эта эксклюзивная трехкомнатная вилла воп…
$553,739
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается на стадии строительства современная отдельно стоящая вилла с внутренней площадью 1…
$810,176
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Фантастическое развитие 3 спальни Отдельные и полуотдельные резиденции в красивом современно…
$565,156
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехкомнатная вилла – современный комфорт для жизни Эта эксклюзивная трехкомнатная вилла воп…
$569,723
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Откройте для себя роскошный склон холма, живущий с захватывающим панорамным видом на Средизе…
$782,085
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Откройте для себя роскошный склон холма, живущий с захватывающим панорамным видом на Средизе…
$782,085
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
3 Bedroom City Villa - Просторный современный дом с городским уютом Введение Эта просторная …
$917,951
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$576,071
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$559,909
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Дом 4 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 4 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Современное роскошное бунгало на продажу — Героскипу / Агия Маринуда. Шаг в современную элег…
$1,68 млн
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Современные виллы для продажи в Агиа Маринуда, Пафос - рядом с Elea Golf. Откройте для себя …
$592,332
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$559,909
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-спальная современная вилла - Агия Маринуда, Пафос Расположенная в тихом и востребованном …
$1,66 млн
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$576,071
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Дом 3 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Дом 3 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Современные 3-комнатные резиденции в Ероскипу - Агия Маринуда, Пафос Потрясающая коллекция …
$793,502
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Параметры недвижимости в Agia Marinouda, Кипр

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