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Дома в Koinoteta Talas, Кипр

виллы
6
119 объектов найдено
Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Lovely well maintained 3-bedroom house located in a quiet area of beautiful affluent suburb …
$867,976
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Дом 5 спален в Камарес, Кипр
Дом 5 спален
Камарес, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Kamares Village is a luxury resort with breathtaking views of the Mediterranean Sea, located…
$926,349
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Дом 3 спальни в Камарес, Кипр
Дом 3 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Бунгало с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, расположенное в престижном районе Тала,…
$551,434
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Дом 4 спальни в Камарес, Кипр
Дом 4 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 321 м²
Fantastic villa located opposite the famous Kamares Club. Upon entering the main entrance yo…
$1,85 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Situated between Pafos and Peyia Bay, this development is positioned in the highly desirable…
$991,738
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Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Это фантастическое развитие считается самым элитным пригородом Пафоса и имеет один из лучших…
$889,133
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Дом 6 спален в Тала, Кипр
Дом 6 спален
Тала, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
This property is the definition of luxury and elegance set on a large plot with a very matur…
$1,91 млн
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Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Эксклюзивный и уникальный проект, состоящий из четырех бунгало и шести 2-этажных домов. Прир…
$944,018
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Дом 3 спальни в Камарес, Кипр
Дом 3 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Classic two-story villa located in Kamares, Tala.  The ground floor has a spacious dining ro…
$1,74 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Роскошная вилла на стадии строительства, расположенная в завидном месте на возвышенности с д…
$1,34 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
The weather in Cyprus is known to inspire outdoor living lifestyle and here you can enjoy ju…
$445,158
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Вилла 4 комнаты в Тала, Кипр
Вилла 4 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Этаж 2/2
Villa for sale with panoramic sea and mountain views. The villa is equipped with all necessa…
$1,21 млн
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Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Эксклюзивный и уникальный проект, состоящий из четырех бунгало и шести 2-этажных домов. Прир…
$965,971
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Дом 3 спальни в Камарес, Кипр
Дом 3 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Two storey three bedroom villa lcated in Kamares, Tala.  The ground floor consist of open pl…
$1,44 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
Four-bedroom house built in three plots, in Tala. The property has distant sea view.  Total…
$1,14 млн
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Дом 5 спален в Тала, Кипр
Дом 5 спален
Тала, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Absolutely stunning unique five bedroom villa in an amazing very private location above Tala…
$1,30 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Роскошная разработка, призванная создать новый прецедент для роскошной жизни на Кипре. Элега…
$2,36 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
A Wonderful Lifestyle and Winning Location house built in three plots, divided into the main…
$1,14 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
An opulent project crafted to establish a fresh standard for upscale living in Cyprus. A tas…
$2,02 млн
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Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
3-bedroom villain Tala. This villa  is just a short drive from the traditional village squar…
$1,20 млн
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Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Discover the potential of this incomplete property, located in the sought-after Tala Communi…
$253,929
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Площадь 258 м²
Этаж 2
Испытайте роскошную жизнь в лучшем виде с этим проектом, изысканной виллой, расположенной в …
$1,74 млн
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Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Это фантастическое развитие считается самым элитным пригородом PAFOS и имеет один из лучших …
$849,577
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Дом 12 спален в Камарес, Кипр
Дом 12 спален
Камарес, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 990 м²
Nestled atop the hills with commanding views of the Mediterranean Sea, this villa is part of…
$12,55 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Nestled in Paphos, this villa is truly exceptional. The project is distinguished by its intr…
$2,17 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Spacious four bedroom villa partially furnished in a peaceful cul-de-sac in the village of T…
$506,767
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
A stunning four bedroom villa with panoramic sea views set in a quiet residential area of Ta…
$863,172
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Дом 5 спален в Тала, Кипр
Дом 5 спален
Тала, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Luxury 5 bedroom Villa located on the Lofos area in Tala village with stunning views of the …
$3,81 млн
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Дом 5 спален в Тала, Кипр
Дом 5 спален
Тала, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
This classic three-storey detached villa with a semi basement with direct driveway access.  …
$1,68 млн
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Эти семейные дома, состоящие из двенадцати просторных вилл с тремя спальнями и большого обще…
$471,080
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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