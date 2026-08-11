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Дома в Dali, Кипр

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коттеджи
4
11 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Дом 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
For sale — 3 bedroom modern residence in Carolina Park, Latsia. This newly built home featu…
$407,900
НДС
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Вилла в Дали, Кипр
Вилла
Дали, Кипр
Количество спален 4
Площадь 423 м²
Chara Homes 32 — Современная вилла с 4 спальнями в Дали, Никосия Chara Homes 32 — это сов…
$495,000
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Дом 5 спален в Дали, Кипр
Дом 5 спален
Дали, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Дом расположен в районе «Каролина Парк», недалеко от спортивного клуба «Лайки», в новой и ра…
$823,964
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Дом 4 спальни в Дали, Кипр
Дом 4 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Двухэтажный отдельно стоящий дом с подвалом в Дали. Дом имеет крытое пространство 249 кв.м.,…
$474,543
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Дом 4 спальни в Дали, Кипр
Дом 4 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Дом 114, расположенный в Дали, Никосия, выделяется как престижная 3-комнатная резиденция на …
$355,409
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Дом 4 спальни в Дали, Кипр
Дом 4 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Отдельный дом с четырьмя спальнями, построенный в 2000 году, полностью отремонтирован. Он по…
$767,302
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Дом 5 спален в Дали, Кипр
Дом 5 спален
Дали, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 850 м²
Роскошная вилла с 5 спальнями в Дали, Никосия. Активу 7 лет и имеет 5 спален, 3 туалета, вну…
$1,30 млн
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Коттедж 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Тихонас - Лимассол, площадью …
$792,638
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Коттедж 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca distri…
$265,262
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Коттедж 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 180 s…
$240,237
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Коттедж 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
Resale four bedroom detached house for sale in Agia Fila - Limassol province, with 280 sq.m.…
$800,790
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Параметры недвижимости в Dali, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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