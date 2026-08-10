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Дома в Героскипу, Кипр

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виллы
208
331 объект найдено
Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном районе Героскипу в Пафосе.…
$535,645
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Роскошная 4-комнатная приморская вилла в Пафосе Опыт современного прибрежного проживания в …
$1,05 млн
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Дом 5 спален в Героскипу, Кипр
Дом 5 спален
Героскипу, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Вилла с пятью спальнями в тихом районе или Героскипу, предлагающая быстрый и легкий доступ к…
$885,349
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TekceTekce
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Элегантные виллы с 3 спальнями в Героскипу, Пафос Расположенные в очаровательном и спокойно…
$692,137
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Дом 2 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Окруженная садами и расположенная в ландшафтных садах, роща состоит из двух и трехкомнатных …
$324,982
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Современные виллы в Героскипу, Пафос 2-3 спальни Откройте для себя современный Средиземномо…
$854,078
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Вилла с 3 спальнями Каждая вилла была продуманно спроектирована с современной архитектурой,…
$898,428
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Дом 2 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этот прекрасно отремонтированный таунхаус с 2 спальнями в Героскипу предлагает современный к…
$259,986
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Продается: Отдельный дом вне плана, предлагающий просторную внутреннюю площадь 313 м2 в жела…
$1,09 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Современные роскошные виллы - Героскипу, Пафос Эта эксклюзивная коллекция современных вилл …
$542,050
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Дом 5 спален в Героскипу, Кипр
Дом 5 спален
Героскипу, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
5-комнатная вилла Захватывающие виды на море и изысканная средиземноморская роскошь Вилла с …
$1,90 млн
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 489 м²
канатозное описание Эта просторная вилла с 4 спальнями расположена в приморском районе Пафо…
$1,11 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
? Вилла вашей мечты в Героскипу, Пафос Шагните в мир залитой солнцем роскоши и средиземномо…
$683,035
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Просторная вилла с четырьмя спальнями, расположенная в Колони, Пафос. Построенный в соответс…
$944,372
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Дом 7 спален в Героскипу, Кипр
Дом 7 спален
Героскипу, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Роскошная 7-комнатная вилла в Героскипу, Пафос. Ключевые особенности Полностью меблированны…
$1,74 млн
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Собственность Описание Эта современная вилла с 4 спальнями расположена в приморском районе …
$1,19 млн
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Современная вилла с 15 роскошными виллами расположена в туристической зоне Героскипу в Пафос…
$1,03 млн
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 349 м²
4-спальная современная вилла в самом сердце туристического района Пафоса Эта современная вил…
$907,675
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Неоклассические спроектированные отдельно стоящие и полуотдельные дома, расположенные в цент…
$964,747
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Современная вилла в Героскипу, Пафос - 2-3 спальни Испытайте идеальное сочетание комфорта, …
$931,721
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Дом 5 спален в Героскипу, Кипр
Дом 5 спален
Героскипу, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 418 м²
5-комнатная вилла Захватывающие виды на море и изысканная средиземноморская роскошь Вилла с …
$1,79 млн
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Дом 2 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Неоклассические спроектированные отдельно стоящие и полуотдельные дома, расположенные в цент…
$817,291
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 413 м²
Три роскошные виллы имеют превосходное расположение на вершине холма престижных домов с бесп…
$1,77 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается вилла на стадии планировки с современным дизайном и продуманной план…
$743,147
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Роскошная 4-комнатная вилла с бассейном бесконечности и видом на море в Героскипу, Пафос Ра…
$1,43 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Эта просторная отдельно стоящая вилла предлагает высококачественную отделку. Идеально распо…
$656,884
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Современные виллы в Героскипу, Пафос - 2-3 спальни Откройте для себя современный Средиземно…
$961,852
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Неоклассические спроектированные отдельно стоящие и полуотдельные дома, расположенные в цент…
$948,744
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта великолепная, полностью готовая к заселению отдельно стоящая вилла предлагает…
$1,09 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Откройте для себя воплощение современной жизни в сердце спокойствия. Восемь эксклюзивных отд…
$537,227
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