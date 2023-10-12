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61 объект найдено
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Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
4
225 м²
Потрясающая вилла с 4 спальнями на продажу в отличном месте Героскипу. Эта вилла находится в…
€425,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
3
177 м²
2
Этот эксклюзивный комплекс состоит из семнадцати отдельных квартир, каждая из которых предст…
€460,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
3
137 м²
Современный двухквартирный дом с 3 спальнями в Героскипу в районе Пафоса. Дом идеально распо…
€330,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3
3
188 м²
Этот проект - место, где роскошная жизнь достигает новых высот. Развитие включает в себя рос…
€770,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3
3
188 м²
Этот проект - место, где роскошная жизнь достигает новых высот. Развитие включает в себя рос…
€700,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с property features coming soon
Героскипу, Кипр
2
2
99 м²
The Grove предлагает уединение и отдых для жителей и их семей, обеспечивая идеальные условия…
€355,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с property features coming soon
Героскипу, Кипр
3
2
139 м²
Услуги: Большой общий бассейн усиливает собственность, способствуя ощущению общности. Распол…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Героскипу, Кипр
4
2
146 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€358,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4
5
402 м²
Роскошный комплекс в одном из лучших и самых тихих районов Пафоса предлагает своим жителям л…
€1,26 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4
4
240 м²
Роскошный комплекс в одном из лучших и самых тихих районов Пафоса предлагает своим жителям л…
€675,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с гаражом
Героскипу, Кипр
5
5
209 м²
3
Шикарная вилла с 3 спальнями. (V5) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце по…
€825,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3
3
201 м²
Этот потрясающий проект расположен в популярном жилом пригороде Пафос, Героскипу, в нескольк…
€455,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
1
96 м²
Проект, окруженный фруктовыми садами и окруженный ландшафтными садами, состоит из таунхаусов…
€356,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
210 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
288 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 288 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
239 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
239 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
237 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
237 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
239 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
237 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
237 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
233 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 233 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
313 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 313 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€960,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
287 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
209 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
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