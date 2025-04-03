Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Doros
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Doros, Кипр

5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Дорос, Кипр
Дом 3 спальни
Дорос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
A unique complex of luxurious residences in the picturesque village of Doros in Cyprus. Loca…
$790,966
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Дорос, Кипр
Дом 4 спальни
Дорос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Уникальный комплекс роскошных резиденций в живописной деревне Дорос на Кипре. Расположен все…
$920,988
Оставить заявку
Дом 6 спален в Дорос, Кипр
Дом 6 спален
Дорос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Уникальный комплекс роскошных резиденций в живописной деревне Дорос на Кипре. Расположен все…
$1,41 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Дорос, Кипр
Дом 3 спальни
Дорос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Уникальный комплекс роскошных резиденций в живописной деревне Дорос на Кипре. Расположен все…
$769,296
Оставить заявку
Дом 5 спален в Дорос, Кипр
Дом 5 спален
Дорос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Уникальный комплекс роскошных резиденций в живописной деревне Дорос на Кипре. Расположен все…
$1,19 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Doros, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов