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Дома в Никосии, Кипр

Строволос
125
Лация
84
Лакатамия
62
муниципалитет Никосия
27
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596 объектов найдено
Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Роскошный двухэтажный дом с цокольным этажом, расположенный в одном из самых привлекательных…
$1,13 млн
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Вилла в Строволос, Кипр
Вилла
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Угловой отдельно стоящий дом с раздельными уровнями в Строволосе, в приходе Апостола Варнавы…
$433,082
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Вилла в Строволос, Кипр
Вилла
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Очень просторный двухэтажный дом на две семьи с цокольным этажом и мансардой, расположен в р…
$319,113
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Вилла в Строволос, Кипр
Вилла
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Двухэтажный дом с цоколем, смежный с другой квартирой, расположен в районе Строволос (Айос В…
$330,510
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 209 м²
Двухэтажный дом с подвалом, мансардой, частным бассейном, в квартале Агийос Павлос, Агийос Д…
$854,767
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Недвижимость представляет собой трехэтажный дом в Эгкоми. Он расположен в 125 метрах от 3-й …
$547,051
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Вилла в Кампия, Кипр
Вилла
Кампия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этот просторный двухэтажный дом расположен на 50% доли участка площадью 930 кв.м в спокойном…
$239,335
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Недвижимость представляет собой двухэтажный дом в Агийос Георгиос, Лация. Он расположен рядо…
$216,541
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Вилла в Дали, Кипр
Вилла
Дали, Кипр
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Открытый Дом: 26/03/2025 Время: 13:30 -14:30 Два смежных участка в востребованном районе Дал…
$188,049
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 355 м²
Рассматриваемая недвижимость представляет собой дом с тремя спальнями, расположенный в Аглан…
$786,386
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Exclusive Villa located in the prestigious area of Engomi close to all amenities and service…
$762,875
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
An elite residential property located in a prime location of Engomi area. These finely desig…
$2,72 млн
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
$227,224
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
A new modern project located in a quiet area in Geri, Nicosia. It is on a cul-de-sac, next t…
$472,301
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Дом 10 спален в Никосия, Кипр
Дом 10 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 350 м²
The Listed property consist 10 bedrooms in a 200sqm plot with 350sqm covered area and intern…
$1,44 млн
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 144 кв.м. крытые прос…
$425,052
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Дом 4 спальни в Агиос Тримитиас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тримитиас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
The property is a two-storey house located in Nicosia CIty. The ground floor comprises of a …
$758,397
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 801 м²
The Villa is located on a steep ridge overlooking the entire city with endless picturesque v…
$2,28 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Contemporary Residence with Stunning Garden, Double Garage, and Covered Terrace Welcome to …
$648,444
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 3 500 м²
The Levante Villas are conveniently located 15 mins from the center of Nicosia with very eas…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Огромный отдельный дом с частным бассейном и красивым садом в районе Агиос Андреас. Дом расп…
$1,80 млн
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Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached four bedroom house in New Port area - Limassol provin…
$330,326
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Lovely 3 bedroom detached house is available for sale in Latsia. It consists of 3 living roo…
$542,875
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Дом 4 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
3 modern, spacious luxury residences in Kalithea, just 5 km from the center of Nicosia. Each…
$694,880
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 224 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площа…
$623,530
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Коттедж 4 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$569,905
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Дом 4 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
La Maison Estates is delighted to introduce this enticing 4-bedroom property in Palouriotisa…
$926,349
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
A new 3 + 1 bedroom Semi-detached house is available for sale in Latsia.  It consists of an …
$423,443
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Площадь 160 м²
Последняя вилла в комплексе вилл в Никосии (Lefkosa), район Gonyeli. Общее количество вилл …
$270,931
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
A Luxury villa for rent in Stovolos! The build is of 2004 and it consists of 500sqm, 30sqm t…
$1,74 млн
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