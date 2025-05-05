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Дома в Эпископях, Кипр

7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Эпископи, Кипр
Дом 4 спальни
Эпископи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Explore this luxurious villa nestled in Episkopi, offering elegance on a spacious plot. The …
$850,061
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Вилла в Эпископи, Кипр
Вилла
Эпископи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Расположенный в очаровательном городе Эпископи, идеальный баланс роскоши и спокойствия. Пер…
$883,152
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Дом 4 спальни в Эпископи, Кипр
Дом 4 спальни
Эпископи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Расположенная в живописном городе Эпископи, эта роскошная вилла площадью 350 кв.м гордо стои…
$883,152
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Эпископи, Кипр
Дом 4 спальни
Эпископи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Detached house is located in the picturesque town of Episkopi, this luxurious 350 sqm villa …
$740,449
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Дом 4 спальни в Эпископи, Кипр
Дом 4 спальни
Эпископи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
We are delighted to offer you this beautiful, cozy house insulated from the outside using la…
$760,025
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Дом 4 спальни в Эпископи, Кипр
Дом 4 спальни
Эпископи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
A 4 bedroom, well-maintained, multi-level house with spacious surroundings and generously si…
$565,433
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Дом 3 спальни в Эпископи, Кипр
Дом 3 спальни
Эпископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Эта ультрасовременная вилла расположена на холмах Эпископи, напротив античного театра Куриум…
$1,74 млн
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