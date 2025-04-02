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Дома в Tremithousa, Кипр

виллы
5
12 объектов найдено
Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
This collection of 17 2-storey houses offers a range of 3 and 4-bedroom residences, each boa…
$649,968
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Дом 4 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 4 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
This private villa provides an unmatched living experience by combining luxury and nature in…
$1,20 млн
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Дом 4 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 4 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
This High-Quality Construction is with a Contemporary Design with uninterrupted Mountain and…
$610,300
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Дом 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
This private villa provides an unmatched living experience by combining luxury and nature in…
$1,06 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
This collection of 17 2-storey houses offers a range of 3 and 4-bedroom residences, each boa…
$682,467
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Дом 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
2 Villas Available for Sale (No VAT) at Tremithousa, fully furnished, equipped and rented. T…
$452,811
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
This collection of 17 2-storey houses offers a range of 3 and 4-bedroom residences, each boa…
$584,971
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Дом 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Cozy and well kept 3 bedroom bungalow set on the hillside of Tremithousa, Paphos. House comp…
$517,665
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Дом 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
The villa is one of 17 two-story residences situated on expansive plots, ranging up to 850 s…
$708,384
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Дом 4 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 4 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
This private villa provides an unmatched living experience by combining luxury and nature in…
$1,31 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
This collection of 17 2-storey houses offers a range of 3 and 4-bedroom residences, each boa…
$671,634
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Вилла 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тремитуса, Кипр
Вилла 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тремитуса, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
Luxury villa for sale. The house consists of 4 bedrooms, 3 bathrooms, cozy terraces, a priva…
$606,775
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Параметры недвижимости в Tremithousa, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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