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132
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133 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
240 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€1,08 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
240 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€840,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
245 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€755,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
207 м²
Welcome to a boutique residential project nestled in the charming village of Peyia, near Paf…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
207 м²
Welcome to a boutique residential project nestled in the charming village of Peyia, near Paf…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
2
170 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
3
143 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
3
150 м²
Эта вилла с 3 спальнями, расположенная в тихом месте, всего в 3 минутах езды от песчаных пля…
€480,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
320 м²
Добро пожаловать на недавно отремонтированную виллу с 3+1 спальнями, расположенную в самом п…
€995,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
175 м²
Откройте для себя эту со вкусом отремонтированную виллу с тремя спальнями, с которой открыва…
€489,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
2
143 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
4
5
468 м²
Сказочная вилла на берегу моря в эксклюзивном месте Агиос Георгиос на полуострове Акамас. Бе…
€5,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
176 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€745,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
162 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€615,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
300 м²
Этот потрясающий отель расположен в живописном районе Кораллового залива. Он идеально распол…
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
221 м²
Эта исключительная вилла расположена в престижном районе Кораллового залива, известном своим…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
5
4
252 м²
Этот потрясающий отель может похвастаться беспрепятственным видом на море и горы, что создае…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
2
338 м²
Эти роскошные виллы, расположенные на вершине холма в Пейи, Пафос, рядом с востребованным ра…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
2
303 м²
Эти роскошные виллы, расположенные на вершине холма в Пейи, Пафос, рядом с востребованным ра…
€720,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
3
511 м²
Этот удивительный дом - уникальная возможность инвестировать и владеть превосходной собствен…
€5,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
3
266 м²
Расположенная на возвышенности, эта скоро завершенная вилла была красиво разработана для соз…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
248 м²
Резиденции отдыхают на вершине холма в одном из самых живописных мест в Пафосе. Из этого рос…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
293 м²
Совершенно новая разработка, включающая резиденции в стиле бутик, этот новый уровень роскоши…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
2
233 м²
Новый жилой бутик-центр всего из 13 роскошных вилл создан для удовлетворения высокого спроса…
€755,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
220 м²
Виды и конфиденциальность, которые предлагает эта недвижимость, являются привилегией для пои…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
5
352 м²
Эта удивительная вилла с 4 спальнями расположена в отличном месте в Корал Бэй, недалеко от П…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
4
4
232 м²
Просыпаться с лучшими видами когда-либо – темно-синий Mediterranen в нескольких метрах от ва…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
4
4
210 м²
Этот красивый полностью модернизированный и отремонтированный отель с 4 спальнями, граничащи…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
5
5
Эта частная вилла с 5 спальнями, построенная в элегантном классическом стиле, имеет впечатля…
€798,000
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Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
3
270 м²
Соответственно названное Гнездо Ласточки, Этот скрытый драгоценный камень может похвастаться…
€990,000
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