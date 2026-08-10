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Дома в Пейе, Кипр

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виллы
309
бунгало
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таунхаусы
4
528 объектов найдено
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
4 спальные виллы в морских пещерах Откройте для себя современную прибрежную жизнь, эксклюзи…
$1,42 млн
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
3-комнатная резиденция Резиденция с тремя спальнями идеально подходит для семей, которые цен…
$1,06 млн
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Дом 5 спален в Пейя, Кипр
Дом 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Исключительная пятикомнатная отдельно стоящая вилла, расположенная на двух этажах в престижн…
$2,31 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается современная отдельно стоящая вилла по проекту с внутренней площадью 150 м², распол…
$525,915
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Дом 6 спален в Пейя, Кипр
Дом 6 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Расположенная на возвышенных холмах востребованной деревни Пейя, эта поистине эксклюзивная з…
$890,482
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
3 Спальня вилла - современная прибрежная элегантность с панорамным видом на море Введение Эт…
$1,26 млн
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Откройте для себя сложную коллекцию вилл с 3 спальнями, расположенных в живописных холмах Пе…
$494,341
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Роскошная 4-комнатная вилла Пейя - повышенная позиция с панорамным видом на море Расположен…
$1,38 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается современная отдельно стоящая вилла по проекту, расположенная в живописном районе П…
$444,106
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Продается потрясающая отдельно стоящая вилла в Пегее, предлагающая исключительную возможност…
$663,810
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается: вилла на стадии строительства, сдвоенного типа, в престижном районе Пейя, Пейя. Э…
$483,774
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Дом 6 спален в Пейя, Кипр
Дом 6 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Grand Mediterranean Elegance — 6-комнатная вилла в Пейя-Хиллз Расположенная на залитых солнц…
$890,549
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Дом 4 спальни в Пейя, Кипр
Дом 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Вилла с четырьмя спальнями в претенциозном районе Корал Бэй. При входе на виллу вы встречает…
$2,01 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Познакомьтесь с вершиной Средиземноморья, живущей в доме драконов. Расположенный в очень вос…
$1,92 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Описание объекта: Вилла Viewpoint Hills № 1274 — это современная роскошная вилла с 3 спальня…
$1,06 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Вилла с 3 спальнями - Пейя, Пафос Эта элегантная вилла с 3 спальнями расположена в живописн…
$559,448
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 211 м²
Описание объекта: Вилла Viewpoint Hills № 1256 — это современная роскошная вилла с 3 спальня…
$1,12 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Эта прибрежная застройка предлагает коллекцию роскошных отдельно стоящих вилл, расположенных…
$1,09 млн
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Проект находится на вершине холма в одном из самых живописных мест в Пафосе. Это роскошное р…
$1,40 млн
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Дом 4 спальни в Пейя, Кипр
Дом 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Великолепная вилла с четырьмя спальнями, расположенная в самом сердце Корал Бэй, идеально по…
$2,21 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта великолепная вилла по проекту предлагает роскошную жизнь в одном из самых пре…
$1,88 млн
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Красивый 3-комнатный дом, доступный для продажи в районе Камарес в Пегии, Пафос
$885,349
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Расположенная всего в 150 метрах от спокойных берегов залива Кораллия, эта роскошная вилла с…
$1,14 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Purple Bliss — Эксклюзивная вилла с 4 спальнями в Пафосе, Кипр Purple Bliss — это элегант…
$2,29 млн
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Дом 6 спален в Пейя, Кипр
Дом 6 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Grand Mediterranean Elegance — 6-комнатная вилла в Пейя-Хиллз Расположенная на залитых солнц…
$907,675
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 506 м²
Для продажи: Эта современная отдельно стоящая вилла предлагает 506 м2 продуманного внутренне…
$2,88 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Продается (вне плана) 4 спальни современной виллы в Пегее, Пафос. Он расположен на вершине х…
$1,57 млн
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
3 спальни, 2 ванные комнаты. Супер расположение с потрясающим видом на море, Пафос (начало …
$1,15 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 481 м²
Расположенная в эксклюзивном и спокойном месте на склоне холма в Пейе, эта потрясающая совре…
$2,05 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Недвижимость расположена в высококачественном общественном проекте, разработанном ведущим ар…
$1,12 млн
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