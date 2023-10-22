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Дома в Сообщество Мандрия, Кипр

виллы
20
коттеджи
19
55 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 159 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€410,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€360,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€360,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Nestled within the picturesque village of Mandria, west of Pafos, lies a charming project th…
€360,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€320,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€315,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 173 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€286,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€429,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000

Параметры недвижимости в Сообщество Мандрия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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