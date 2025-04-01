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Дома в Trachoni Municipality, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Красивый современный проект, спроектированный с исключительной архитектурой и изысканным вку…
$411,222
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Параметры недвижимости в Trachoni Municipality, Кипр

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1111 голосов