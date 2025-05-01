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Дома в Zygi, Кипр

виллы
6
21 объект найдено
Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 461 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$1,99 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 383 м²
Эксклюзивное сообщество Seaside Gated в Зыги Это престижное закрытое сообщество призвано от…
$1,68 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Эксклюзивное сообщество Seaside Gated в Зыги Это престижное закрытое сообщество призвано от…
$1,92 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 755 м²
Эксклюзивное сообщество Seaside Gated в Зыги Это престижное закрытое сообщество призвано от…
$3,77 млн
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Эксклюзивное сообщество Seaside Gated в Зыги Это престижное закрытое сообщество призвано от…
$1,20 млн
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$1,74 млн
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Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Cozy 3 bedroom house for sale in Zygi. LOcated in walking distance to the beach. KEY FEATURE…
$542,875
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
A sea front detached furnished house located in Zygi, with private access to beach! The prop…
$1,25 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 540 м²
Эксклюзивное сообщество Seaside Gated в Зыги Это престижное закрытое сообщество призвано от…
$2,16 млн
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Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Эксклюзивное сообщество Seaside Gated в Зыги Это престижное закрытое сообщество призвано от…
$1,25 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 558 м²
Эксклюзивное сообщество Seaside Gated в Зыги Это престижное закрытое сообщество призвано от…
$2,37 млн
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Дом 6 спален в Зиги, Кипр
Дом 6 спален
Зиги, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 583 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$2,23 млн
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$1,20 млн
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Дом 5 спален в Зиги, Кипр
Дом 5 спален
Зиги, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 583 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$2,45 млн
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Дом 4 спальни в Зиги, Кипр
Дом 4 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Продается прекрасная вилла на берегу моря, расположенная в Зиги, всего в 20 минутах езды от …
$3,03 млн
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Дом 5 спален в Зиги, Кипр
Дом 5 спален
Зиги, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 582 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$2,26 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 557 м²
Эксклюзивное сообщество Seaside Gated в Зыги Это престижное закрытое сообщество призвано от…
$2,19 млн
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Дом 6 спален в Зиги, Кипр
Дом 6 спален
Зиги, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 783 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$4,81 млн
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Дом 5 спален в Зиги, Кипр
Дом 5 спален
Зиги, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Недвижимость расположена недалеко от главной дороги Зыги и окружена природой. Он находится п…
$866,088
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Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
Эксклюзивное, вдохновленное итальянцами закрытое сообщество на безмятежной набережной Zygi, …
$1,26 млн
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Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Мы рады предложить вам эту фантастическую виллу с 3 спальнями, расположенную на первой линии…
$1,40 млн
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Параметры недвижимости в Zygi, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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