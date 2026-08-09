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Дома в Palodeia, Кипр

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виллы
11
48 объектов найдено
Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Новый проект, расположенный рядом с престижными частными школами, такими как Heritage, Islan…
$545,629
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 405 м²
Роскошная вилла на продажу 5 спален, 5 ванных комнат • Швейная комната • гимн • Кино • Пул б…
$1,74 млн
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальня Отдельный дом - Современная семья, живущая в Палодии, Лимассол Этот 3-комнатный от…
$708,496
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Отдельный дом в районе Палодии, Лимассол. Ключевые особенности Умный дом дополнительный Сис…
$577,247
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Дом 5 спален в Палодея, Кипр
Дом 5 спален
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Вилла с 5 спальнями в Палодии, Лимассол. 1 Master En Suite 1 en suite Гостевая/комната для …
$1,95 млн
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Дом 5 спален в Палодея, Кипр
Дом 5 спален
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошный закрытый дом находится в районе Палодии, Лимассол. Прекрасная природа, великолепны…
$2,36 млн
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальня Отдельный дом - Современная семья, живущая в Палодии, Лимассол Этот 3-комнатный от…
$656,230
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Красивый 3-спальный дом с частным бассейном в Палодии Расположенный в очень востребованном …
$831,847
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная вилла с 3 спальнями в Палодии Эта элегантная вилла в Палодии сочетает в себе с…
$754,955
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Новый проект расположен в районе Палодии, в 15 минутах езды на машине от центра города. Прое…
$703,417
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Продается: вилла на этапе строительства, обеспечивающая современный комфорт и стиль, располо…
$874,291
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Это прекрасный хорошо оборудованный 3-спальный уголок в тихом жилом и возвышенном районе с л…
$550,740
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Отдельный дом в районе Палодии, Лимассол. Ключевые особенности Умный дом опционально Систем…
$577,247
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Дом 4 спальни в Палодея, Кипр
Дом 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 383 м²
Прекрасный дом в тихом жилом районе Палодии, в пределах легкого доступа к школам и шоссе. От…
$1,38 млн
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Роскошный 3-комнатный дом в Палодии, Лиамсол. Расположенные всего в 500 метрах от Heritage S…
$642,173
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Новый проект, расположенный рядом с престижными частными школами, такими как Heritage, Islan…
$449,945
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Дом 4 спальни в Палодея, Кипр
Дом 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Новый проект расположен в районе Палодии, в 10 минутах езды на машине от центра города. Прое…
$1,10 млн
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Дом 5 спален в Палодея, Кипр
Дом 5 спален
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Роскошная вилла в Палодии, Лимассол Размер участка составляет примерно 600 кв.м., дом 407 кв…
$2,40 млн
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Новый проект расположен в районе Палодии, в 15 минутах езды на машине от центра города. Прое…
$611,165
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается: вилла по проекту, отдельно стоящая, в спокойном районе Пало́дея. Этот современный…
$652,804
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Дом 4 спальни в Палодея, Кипр
Дом 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
4 Спальня Отдельный дом - Современная семья, живущая в Палодии, Лимассол Этот 4-комнатный от…
$1,03 млн
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Дом 4 спальни в Палодея, Кипр
Дом 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Откройте для себя очаровательный дом с четырьмя спальнями на продажу в тихой деревне Палодия…
$558,876
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Дом 2 спальни в Палодея, Кипр
Дом 2 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новый проект, расположенный рядом с престижными частными школами, такими как Heritage, Islan…
$444,249
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная вилла с 3 спальнями в Палодии Эта элегантная вилла в Палодии сочетает в себе с…
$720,110
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Дом 4 спальни в Палодея, Кипр
Дом 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
4 Спальня Отдельный дом - Современная семья, живущая в Палодии, Лимассол Этот 4-комнатный от…
$1,10 млн
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Отдельный дом в районе Палодии, Лимассол. Ключевые особенности Умный дом дополнительный Сис…
$565,443
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла на этапе строительства, представляющая современную роскошь и комфорт. Этот п…
$1,59 млн
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Эксклюзивная коллекция из трех просторных вилл с 3 спальнями, расположенных в тихом и востре…
$512,821
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Дом 4 спальни в Палодея, Кипр
Дом 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположенный в мирном тупике в востребованной деревне Палодея, этот прекрасно отремонтирова…
$969,804
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Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Новый проект расположен в районе Палодии, в 15 минутах езды на машине от центра города. Прое…
$501,617
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Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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