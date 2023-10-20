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Дома в Palodeia, Кипр

виллы
3
9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Этот комплекс, расположенный в деревне Палодея, на холмах над Лимассолом, представляет собой…
€438,000
Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Этаж 2
Современный просторный дом с большим участком 500 кв.м. Дом будет отделан высококачественным…
€570,000
Дом 6 спален в Палодея, Кипр
Дом 6 спален
Палодея, Кипр
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Красивая вилла на продажу в Палодии. Вилла построена на 4 уровнях, соединенных лифтом и лест…
€1,29 млн
Дом 3 спальни в Палодея, Кипр
Дом 3 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Расположенный всего в 15 минутах езды на машине от центра Лимассола, на холмах деревни Палод…
€420,000
Дом 4 спальни в Палодея, Кипр
Дом 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Этаж 2
Просторная, современная вилла с большим участком 595 кв.м., имеет красивый сад и частный бас…
€850,000
Вилла 5 спален в Палодея, Кипр
Вилла 5 спален
Палодея, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€1,11 млн
Вилла 3 спальни в Палодея, Кипр
Вилла 3 спальни
Палодея, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€576,000
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings в Палодея, Кипр
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings
Палодея, Кипр
Комнаты 1
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Этот отдельный дом идеально расположен в деревне Палодья, в небольшом комплексе из одиннадца…
€399,000
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Палодея, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Палодея, Кипр
Комнаты 1
Площадь 628 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Эта красивая вилла, построенная по индивидуальному заказу, расположена …
€1,59 млн

Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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