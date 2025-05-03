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Дома с террасой на Кипре

Лимасол
13
муниципалитет Пафос
186
Никосия
10
муниципалитет Ларнака
41
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31 объект найдено
Вилла 5 комнат в Помос, Кипр
Вилла 5 комнат
Помос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в 100 метрах от пляжа, Помос, Кипр Пр…
$820,528
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
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Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами с садами рядом с автомагистралью, Суни, Кипр Предлагаются …
$445,585
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от моря, в центре Лимассола, Кипр Предла…
$1,47 млн
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
$864,000
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Вилла 4 комнаты в Арму, Кипр
Вилла 4 комнаты
Арму, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 278 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном и панорамным видом, Арму, Кипр Предлагается вилла с панорамным видо…
$2,26 млн
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Вилла 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с…
$807,498
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Вилла 4 комнаты в Тала, Кипр
Вилла 4 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
$993,991
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Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от центра Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с ба…
$739,019
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в престижном районе, Полис, Кипр П…
$533,072
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр Резиденция располаг…
$728,199
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов в престижном районе, Ороклини, Кипр Предлагаются таунхаусы с ухож…
$429,283
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс в 50 метрах от пляжа, Полис, Кипр Предлагаются современные коттеджи с панора…
$502,247
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Элитная меблированная вилла с бассейном и панорамным видом на море недалеко от пляжа, Пейя, …
$2,93 млн
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бас…
$864,000
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с садами рядом с центром Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с садом и парковк…
$402,004
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
$2,11 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Позволяет получить инвестиционный ПМЖ Расположение Amber Homes в Киссонерга обеспечивает …
$420,285
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с гаванью, Полис, Кипр Предл…
$1,22 млн
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Вилла 3 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в покойном районе, недалеко от моря, Пареклисия, Кипр Предлагаются прос…
$280,877
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с бассейном и террасой на крыше в центре Пафоса, Кипр Предлагается просторная…
$1,79 млн
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр Предлагаются д…
$760,755
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются стильные комфортабельные вилл…
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным…
$1,07 млн
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Вилла 5 комнат в Киссонерга, Кипр
Вилла 5 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Позволяет получить инвестиционный ПМЖ Расположение Amber Homes в Киссонерга обеспечивает …
$518,533
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Вилла 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном недалеко от пляжа, Хлорака, Кипр Предлагается вилла с бассейном, парковко…
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном и панорамным видом, Пейя, Кипр Предлагается вилла с панорамным видом на м…
$711,849
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Вилла 4 комнаты в Меса Хорио, Кипр
Вилла 4 комнаты
Меса Хорио, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом, Меса Хорио, Кипр Предлагаются виллы …
$463,408
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются виллы с балконами и террас…
$655,379
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются современные виллы …
$722,717
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Типы недвижимости на Кипре

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