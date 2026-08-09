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Дома в муниципалитете Ларнака, Кипр

;
виллы
21
477 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Перволия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный 3-комнатный отдельно стоящий дом в комплексе Seafront с частным …
$376,600
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Дом 3 спальни в Agios Theodoros Larn, Кипр
Дом 3 спальни
Agios Theodoros Larn, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла, расположенная на двух этажах в востребован…
$723,739
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Дом 3 спальни в Agios Theodoros Larn, Кипр
Дом 3 спальни
Agios Theodoros Larn, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла, расположенная на двух этажах в востребован…
$702,961
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Роскошная современная вилла рядом с широким спектром удобств и шумным городом Ларнака. Виллы…
$833,002
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Дом 3 спальни в Agios Theodoros Larn, Кипр
Дом 3 спальни
Agios Theodoros Larn, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла, расположенная на двух этажах в востребован…
$681,030
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Красивая вилла с 3 спальнями расположена в районе Перволии. Предлагает просторные жилые поме…
$329,490
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Дом 4 комнаты в Maroni, Кипр
Дом 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Редкая возможность приобрести частную резиденцию на берегу моря, отличающуюся исключительной…
$2,65 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Роскошная современная вилла рядом с широким спектром удобств и шумным городом Ларнака. Виллы…
$854,862
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Дом 3 спальни в Agios Theodoros Larn, Кипр
Дом 3 спальни
Agios Theodoros Larn, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла, расположенная на двух этажах в востребован…
$699,498
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Дом 3 спальни в Agios Theodoros Larn, Кипр
Дом 3 спальни
Agios Theodoros Larn, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла, расположенная на двух этажах в востребован…
$645,247
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Впечатляющая пятикомнатная отдельно стоящая вилла в тихом жилом районе Кити, Ларнака, распол…
$649,287
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 5
Площадь 259 м²
MYKONOS VILLA — Элитная пятикомнатная вилла у моря, Ларнака (Декелия) MYKONOS VILLA — это…
$1,45 млн
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Современный дом расположен в тихом месте в чисто малоэтажном жилом районе, всего в нескольки…
$679,187
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$319,404
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Дом 3 спальни в Пила, Кипр
Дом 3 спальни
Пила, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Современная вилла с 3 спальнями с частным бассейном в Прайм-Ларнака Расположенная всего в 4…
$820,044
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с 4 спальнями Апартаменты и жилые пространства Эта современная вилла с 4 спальнями и …
$550,740
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная 3-спальная вилла у моря - Элита, живущая в Ороклини, Ларнака Расположенная всего …
$783,991
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Дом 2 спальни в Kiti, Кипр
Дом 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Новый проект, расположенный в районе Кити, Ларнака. Проект состоит из 5 домов. Доступность Д…
$240,621
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Дом 3 спальни в Псематисменос, Кипр
Дом 3 спальни
Псематисменос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Современный комплекс в Псематизменосе, Ларнака. Ключевые особенности Расположен на южном по…
$1,00 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
3-комнатный отдельный дом Апартаменты и жилые пространства Этот предстоящий 3-комнатный сов…
$331,019
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Вилла 4 комнаты в Англисидес, Кипр
Вилла 4 комнаты
Англисидес, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Дом 8 – Anglisides Gardens, Англисидес Дом 8 — крупнейшее жильё в комплексе Anglisides Ga…
$375,518
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Элегантная 3-спальная вилла у моря - Ultimate Mediterranean Comfort Эта утонченная вилла с …
$706,896
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Дом 4 спальни в Перволия, Кипр
Дом 4 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Откройте для себя новый уровень прибрежной жизни в этой красиво спроектированной вилле, кото…
$638,743
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Дом 5 спален в Kiti, Кипр
Дом 5 спален
Kiti, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Современный новый проект, расположенный в районе Кити. Проект состоит из 8 домов. Ключевые о…
$728,493
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Бунгало в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Бунгало
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Очаровательный отдельностоящий бунгало с тремя спальнями в Менёу Этот чудесный отдельностоя…
$430,151
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Элегантная 3-спальная вилла у моря - Ultimate Mediterranean Comfort Эта утонченная вилла с …
$852,836
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Дом 3 спальни в Псематисменос, Кипр
Дом 3 спальни
Псематисменос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный комплекс в Псематизменосе, Ларнака. Ключевые особенности Расположен на южном по…
$765,892
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Дуплекс 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 2
Стильные двухуровневые дуплексные апартаменты, предлагающие 115 м2 крытой жилой площади, вер…
$380,104
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Дом 2 спальни в Kiti, Кипр
Дом 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Новый проект, расположенный в районе Кити, Ларнака. Проект состоит из 5 домов. Доступность Д…
$246,350
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Дом 3 спальни в Зиги, Кипр
Дом 3 спальни
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современный жилой проект в Зыги с частными виллами, выделенными участками и тихой атмосферой…
$719,404
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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