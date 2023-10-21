Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Ларнака
  5. Дома

Дома в Ларнака, Кипр

виллы
22
коттеджи
8
90 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Добро пожаловать в стильные современные виллы, расположенные в одном из самых высококлассных…
€350,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Расположенные в тихом жилом районе Ларнаки, эти две элегантные виллы предлагают безмятежный …
€285,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€603,000
Вилла 2 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€426,000
Вилла 2 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€409,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Шаг в исключительный новый проект, коллекция стильных роскошных вилл, идеально расположенных…
€450,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Откройте для себя эксклюзивный и необычный проект, расположенный в очень востребованном райо…
€430,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в тихом и развивающемся районе…
€550,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Ультра-роскошная пляжная вилла расположена на нетронутых пляжах очаровательного города Ларна…
€2,94 млн
Вилла 5 спален в Ларнака, Кипр
Вилла 5 спален
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
Этот уютный и комфортабельный дом с 5 спальнями расположен в очень тихом районе Арадиппу, не…
€440,000
Вилла 2 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этот очаровательный комплекс из двух двухквартирных таунхаусов расположен в привилегированно…
€400,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 5 спален с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€440,000
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Площадь 485 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,70 млн
Дом 5 спален с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 5 спален с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 6
Площадь 478 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€4,45 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 6
Площадь 180 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Дом 1 комната с парковкой, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€750,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Ларнака, Кипр
Дом 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
€5,20 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€315,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€595,000
Дом 1 комната в Ларнака, Кипр
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море, расположенна в деревне Зиги, всего в 20 метрах о…
€2,95 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 7
Площадь 682 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,41 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 8
Площадь 676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,54 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 7
Площадь 676 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,36 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 7
Площадь 675 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€4,24 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 7
Площадь 680 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€3,42 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 8
Площадь 800 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,77 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 8
Площадь 922 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
€6,78 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 8
Площадь 732 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 732 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€6,68 млн

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти