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Дома в Tserkezoi Municipality, Кипр

5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Современный дом с 3 спальнями в Ипсонасе. Хороший, тихий район, все удобства рядом.
€425,000
Дом 4 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Этаж 2
Дом с 4 спальнями в Ипсонасе, очень привлекательное место для проживания с очень развитой ин…
€595,000
Дом 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Современный дом с 3 спальнями в Ипсонасе. Хороший, тихий район, все удобства рядом.
€405,000
Вилла 6 спален в Tserkezoi Municipality, Кипр
Вилла 6 спален
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 597 м²
Новый Golf Resort общей площадью 1,5 миллиона м ² расположен на западной окраине Лимассола, …
€4,34 млн
Вилла 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Вилла 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Новый Golf Resort общей площадью 1,5 миллиона м ² расположен на западной окраине Лимассола, …
€1,46 млн

Параметры недвижимости в Tserkezoi Municipality, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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