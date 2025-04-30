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Дома в Строволосе, Кипр

виллы
19
коттеджи
29
120 объектов найдено
Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Built up in a plot of 481sqm this property is located in Eleonon area close to many amenitie…
$446,827
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Under Construction four bedroom house for Sale In Strovolos near Metro Hypermarket. The hou…
$653,893
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Дом 2 спальни в Строволос, Кипр
Дом 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
For Sale Listed Property located to the best location of Strovolos close to green area and m…
$337,845
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
One of the most beautiful countryside houses with an amazing stone architecture in Nicosia, …
$868,600
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Вилла в Строволос, Кипр
Вилла
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Площадь 313 м²
Этаж 2
Изысканные роскошные виллы в пригородах Никосии Престижная коллекция современных вилл, тщат…
$1,48 млн
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
This is a very unique and luxury house, in one of the most prestigious residential areas of …
$1,44 млн
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Продается в стадии строительства полунезависимый дом с тремя спальнями в Агланции - провинци…
$273,651
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
Modern style house in Strovolos area. The ground floor comprises sitting room, living room, …
$1,11 млн
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
These villas feature contemporary 'Californian-style' architecture with floor-to-ceiling win…
$1,47 млн
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 155 м²
For sale under construction a semidetached three bedroom house in Aglantzia - Nicosia provin…
$273,651
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
An exclusive collection of luxury villas located in the suburbs of Nicosia (in the Senior Sc…
$1,25 млн
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Дом в Строволос, Кипр
Дом
Строволос, Кипр
Площадь 144 м²
NO VAT. ONLY TITLE TRANSFER FEES. Old house that needs to be demolished, sits on a plot of 8…
$504,874
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Вилла в Строволос, Кипр
Вилла
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Площадь 309 м²
Этаж 2
Изысканные роскошные виллы в пригородах Никосии Престижная коллекция современных вилл, тщат…
$1,48 млн
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Коттедж 4 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 158 м²
Продается отдельный новый дом с четырьмя спальнями в провинции Шери - Никосия, площадью 158 …
$229,962
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
A Beautiful listed property located in the heart of chryseleousa,  Strovolos. Must be seen!
$719,283
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
This 5 bedroom house located in Strovolos Areas close to all amenities. It comprises of a l…
$731,794
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Коттедж 4 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 142 м²
For sale a detached under construction four bedroom house in Tseri - Nicosia province, with …
$230,227
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
A house and plot in Agios Vasileios quarter in Strovolos Municipality. The 75% share corresp…
$738,310
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, площадью 190 кв.м…
$244,959
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Угловой отдельно стоящий двухуровневый дом в Строволосе, Никосия. Первый этаж состоит из при…
$393,703
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Вилла в Строволос, Кипр
Вилла
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Современная застройка с четырехкомнатными домами в Строволосе, построенная по самым высоким …
$411,636
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
A luxury 3-bedroom two-floor detached house with a very big attic with an extra bedroom is a…
$407,156
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Продается двухквартирный дом с тремя спальнями в Дефтера - Никосийский район, площадью 140 к…
$224,963
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
A wonderful house in Strovolos, in Nicosia.  The whole area is about 200sq.m.  On the ground…
$287,724
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
A splendid Three-bedroom residence featuring modern design is currently on the market in Str…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Semi-detached property in a lively and popular location of  Kosta Theodorou area- Dasoupolis…
$441,378
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Каллитея недалеко от Карлсберга - провинц…
$253,958
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This modern house is located in the most prestigious area of  Strovolos. The property consi…
$2,00 млн
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Luxury 3 bedroom vila located on a quiet street in Strovolos, minutes away from shops, resta…
$1,36 млн
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
Exclusive Villa is a prestigious project located in the affluent Nicosia neighbourhood of El…
$3,26 млн
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