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Дома с видом на горы на Кипре

Пейя
149
Героскипу
64
Сообщество Мандрия
58
Polis Chrysochous
54
Паралимни
49
Tsada
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Empa
40
Сообщество Ebas
40
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439 объектов найдено
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой в Церковное Сообщество, Кипр
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 8
Площадь 1 082 м²
Этаж 18/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€16,00 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кипр, Кипр
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кипр, Кипр
Добро пожаловать на красивый Кипр - остров с безукоризненными пляжами, удивительной культуро…
€426,686
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в AK, Кипр
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
AK, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциям…
Цена по запросу
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 10
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€799,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 8
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,85 млн
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 662 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 294 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,06 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 184 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€610,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 224 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€650,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 128 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Дом 6 спален с парковкой, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 8
Площадь 295 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€575,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€520,000
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 7
Площадь 880 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,30 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€410,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 265 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€2,15 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 260 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,45 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 230 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000

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