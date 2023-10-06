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Кипр
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Дома
Дома с видом на горы на Кипре
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149
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64
Сообщество Мандрия
58
Polis Chrysochous
54
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49
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439 объектов найдено
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Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
8
1 082 м²
18/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€16,00 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
2
143 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
4
247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
202 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
158 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кипр, Кипр
Добро пожаловать на красивый Кипр - остров с безукоризненными пляжами, удивительной культуро…
€426,686
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
AK, Кипр
3
2
200 м²
2
Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциям…
Цена по запросу
1
Рекомендовать
1
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
10
440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€799,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
8
440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,85 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
7
662 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 662 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,35 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
294 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,06 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
6
184 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€610,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
5
224 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€650,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4
128 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€3,40 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на горы
Лимасол, Кипр
8
295 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€575,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Пафос, Кипр
4
138 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€520,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
7
880 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 880 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€2,30 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Пафос, Кипр
4
210 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€410,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
3
180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Лимасол, Кипр
6
322 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
265 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€2,15 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
260 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,45 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
1 167 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,50 млн
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
230 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 230 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 4 спальных комнат,…
€900,000
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