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Дома с видом на горы на Кипре

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муниципалитет Пафос
386
муниципалитет Ларнака
70
Пейя
519
Айя-Напа
109
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65 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Дом 3 спальни в Куклия, Кипр
Дом 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Откройте для себя изысканное средиземноморское жилье с этой престижной роскошной виллой с 3 …
$2,13 млн
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Дом 5 спален в Арму, Кипр
Дом 5 спален
Арму, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Продается потрясающий отдельно стоящий дом, расположенный в мирной деревне Арму. Эта простор…
$865,839
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Дом 3 комнаты в Пейя, Кипр
Дом 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Виллы Коккинос Расположенные в тихом месте, всего в 5 минутах езды от песчаных берегов Ко…
$543,338
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла 6 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$909,376
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Дом 3 спальни в Пано Платрес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Платрес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Платрес был удивительно популярным горным курортом с тех пор, как англичане начали наслаждат…
$653,367
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Эта выдающаяся недвижимость была построена по очень высоким спецификациям и предлагает конфи…
$6,88 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
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Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developm…
$2,61 млн
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 211 м²
Историческая каменная резиденция с многоквартирным жилым I 5 спальнями | 5 ванными комнатами…
$1,52 млн
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Бунгало в Каллепея, Кипр
Бунгало
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Для продажи: Уютное 3-спальное полуотдельное бунгало в деревне Каллепия Расположенное в жи…
$195,827
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Вилла в Мониатис, Кипр
Вилла
Мониатис, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 905 м²
Роскошная вилла с 6 спальнями для продажи в Мониатисе, Лимассол, расположена на 3861 м2 ланд…
$4,62 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developm…
$2,61 млн
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Бунгало в Тала, Кипр
Бунгало
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Для продажи: Это очаровательное бунгало предлагает комфортную жизнь в самом сердце Талы. С в…
$377,962
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Дом 4 спальни в Пано Платрес, Кипр
Дом 4 спальни
Пано Платрес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Платрес был удивительно популярным горным курортом с тех пор, как англичане начали наслаждат…
$811,235
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Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Продается современный и просторный дом, расположенный на безмятежном месте, охваченном приро…
$2,63 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в эксклюзивном отеле Berengaria Hotel Develo…
$3,01 млн
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Дом 3 спальни в Пано Платрес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Платрес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Платрес был удивительно популярным горным курортом с тех пор, как англичане начали наслаждат…
$653,367
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Откройте для себя уникальную возможность владеть современным таунхаусом с 2 спальнями, распо…
$2,61 млн
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Дом 6 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Роскошная вилла, расположенная в Agia Fyla, одном из лучших районов Лимассола с видом на гор…
$1,54 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Представляем потрясающий таунхаус с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria Hotel Developm…
$2,56 млн
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Таунхаус в Продромос, Кипр
Таунхаус
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Презентация эксклюзивного таунхауса с 2 спальнями в престижном отеле Berengaria, расположенн…
$2,57 млн
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Дуплекс 3 спальни в Продромос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Продается просторный внеплановый дуплекс, расположенный в тихом районе Продромоса. Это свойс…
$4,83 млн
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Дом 6 комнат в Пейя, Кипр
Дом 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$892,218
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Дом 4 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Дом 4 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этот красивый 4-комнатный дом расположен в спокойной и возвышенной деревне Соуни, Лимассол. …
$801,430
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Дуплекс 3 спальни в Продромос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Продается просторный внеплановый дуплекс, расположенный в тихом районе Продромоса. Это свойс…
$4,83 млн
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Дом 2 спальни в Мандрия, Кипр
Дом 2 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Откройте для себя спокойную деревню, живущую в этом очаровательном двухкомнатном отдельном д…
$289,826
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Вилла в Фити, Кипр
Вилла
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 280 м²
Примечание: Готовы к переезду. С видом на залив Акамас и Латчи и над равниной гарантирует в…
$1,37 млн
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