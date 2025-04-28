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Дома в Лации, Кипр

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84 объекта найдено
Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Новый комплекс в Лации с удобным доступом к автомагистрали и центру города, рядом с аптеками…
$401,277
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Exuding comfort and luxury, this timeless house features four spacious bedrooms, four bathro…
$1,08 млн
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
A stunning four-bedroom villa is available for sale in Latsia. The property is located in a …
$1,41 млн
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Lovely 3 bedroom detached house is available for sale in Latsia. It consists of 3 living roo…
$542,875
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
This elegant villa, nestled in tranquility, features four bedrooms, four bathrooms, and spac…
$1,19 млн
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 220 м²
A detached house located in Latsia area close to all amenities and services. The ground floo…
$539,462
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$317,055
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Новый комплекс в Лации с удобным доступом к автомагистрали и центру города, рядом с аптеками…
$427,677
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Классический стиль, четырехкомнатная, отдельно стоящая вилла, построенная внутри полного уча…
$658,617
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 561 м²
Отдельный двухэтажный дом в Лации в Никосии. Близко к множеству удобств и услуг, таких как с…
$537,255
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Luxurious house located in Latsia and built in 2015 , encompassing the ultimate in luxury, s…
$1,19 млн
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present a stylish contemporary family house who is suited in a corner plot with amazing g…
$1,42 млн
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Two houses under construction at an exceptional area near Nicosia General Hospital at a quie…
$401,728
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Independent luxury house, built in 1999 with 4-bedrooms all with en-suite shower and desk. I…
$1,30 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 590 м²
This contemporary luxury villa is located just five minutes from the city center. The except…
$2,51 млн
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Средиземноморье - провинция Пафос, с 180 кв.м. …
$329,945
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Located on the outskirts of Nicosia, this luxury villa offers a unique design with the highe…
$926,349
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Новый комплекс в Лации с удобным доступом к автомагистрали и центру города, рядом с аптеками…
$364,318
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
A new complex in Latsia with easy access to the motorway and the city center, close to pharm…
$364,318
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Deluxe townhouse for sale located in a charming place in Lachia The impeccable style of the …
$653,893
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Contemporary and functional, these villas are perfect for the modern family seeking to maxim…
$642,995
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Perfectly located in a quiet neighborhood in Latsia area with easy access to the high way. T…
$2,22 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 690 м²
Если вы ищете вершину роскоши в своей собственности, в прекрасном месте, с обширным простран…
$1,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in the off-plan stage (construction will begin after the conclusion of the sa…
$808,685
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
This luxurious villa in the serene area offers a unique design crafted from high-quality mat…
$948,145
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя современную жизнь в Лации, Никосия, с этим новым проектом, в котором предс…
$367,728
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Contemporary Residence with Stunning Garden, Double Garage, and Covered Terrace Welcome to …
$648,444
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Designed with strategic placement of broad overhangs, these homes maximize natural light thr…
$969,942
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Дом 7 спален в Лация, Кипр
Дом 7 спален
Лация, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Modern villa of 7 bedrooms is situated in a quiet neighbourhood in Latsia! The house is loca…
$1,44 млн
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Новый комплекс в Лации с удобным доступом к автомагистрали и центру города, рядом с аптеками…
$348,478
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