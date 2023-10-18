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Дома в Айя-Напа, Кипр

виллы
14
14 объектов найдено
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Айя-Напе. Из окон открывается вид на море. Нед…
€525,000
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 162 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€593,900
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€499,000
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 189 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€435,000
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€481,535
Вилла 3 спальни с бассейном в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€370,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€575,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€685,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Айя-Напе. Первый этаж состоит из одной спально…
€540,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 475 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€2,95 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 262 кв.м В Айя-Напе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€2,50 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€550,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€2,35 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 504 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 504 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€3,70 млн
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