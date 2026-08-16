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Дома в Айя-Напе, Кипр

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виллы
63
109 объектов найдено
Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Эксклюзивный проект пляжной виллы в Айя-Напе. Расположенный вдоль нетронутой береговой линии…
$3,46 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Роскошь в сердце Айя-Напы - 4-спальная вилла с бассейном и садом на крыше Расположенная в са…
$2,42 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Эта эксклюзивная разработка, расположенная в одном из самых спокойных уголков Фамагусты, рас…
$743,693
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
Виллы с 3 спальнями Эта вилла с 3 спальнями переопределяет величие и эксклюзивность, предлаг…
$3,78 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 232 м²
Эта вилла расположена в центре Айя-Напы, всего в нескольких минутах ходьбы от монастырской п…
$1,17 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - эксклюзивная 4-комнатная вилла с отступлением на крыше…
$3,33 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Эта красивая вилла расположена в самом сердце туристического района Айя-Напы, предлагая легк…
$584,330
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Виллы расположены на одном из самых красивых участков побережья Кипра. Жители этих уникальны…
$6,67 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающая вилла с 3 спальнями с частным бассейном и крышей Вид на море Расположенная в сп…
$657,813
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Seaside Elegance - 3-спальная вилла Айя-Напа и мыс Греко Расположенная всего в 150 метрах от…
$3,40 млн
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Вид с виллы захватывает дух. Он находится на очень небольшом расстоянии от места, где будет …
$1,77 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$7,32 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$702,264
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 192 м²
Расположенная в оживлённом центре Айя-Напы, всего в нескольких минутах ходьбы от историческо…
$1,14 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$699,980
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 418 м²
Эксклюзивная роскошная вилла на мысе Греко, Айя-Напа. Ключевые особенности 4 роскошные спал…
$4,79 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Дом в комплексе в Агиа Напа, Фамагуста. Проект состоит из 7 роскошных независимых 4-спальных…
$658,402
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$725,102
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Проект представляет собой уникальную роскошную набережную с 4 виллами с пятью спальнями, рас…
$4,28 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$707,973
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$736,521
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Уникальный проект по строительству трех ультра-роскошных вилл, расположенных на песчаном пля…
$3,77 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Проект расположен всего в нескольких минутах от пляжа Нисси в самом сердце Айя-Напы. Застрой…
$739,447
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Проект расположен всего в нескольких минутах от пляжа Нисси в самом сердце Айя-Напы. Застрой…
$719,651
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 601 м²
Эксклюзивная 3-комнатная резиденция на набережной на престижном жилом острове в пристани Айя…
$5,84 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатная отдельно стоящая вилла в Elite Blu Hillside Residences, эксклюзивная разработка …
$734,320
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 234 м²
Эта вилла, расположенная в одном из самых живописных прибрежных районов между Айя-Напой и мы…
$3,38 млн
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Дом 4 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Проект расположен всего в нескольких минутах от пляжа Нисси в самом сердце Айя-Напы. Застрой…
$855,895
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 293 м²
Количество этажей 3
На продажу: Эта исключительная отдельно стоящая вилла в Айя-Напе представляет собой уникальн…
$3,41 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 601 м²
Продается 5-спальная вилла в эксклюзивном проекте Pliades, Айя-Текла, рядом с Айя-Напа Марин…
$1,77 млн
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