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Дома в Koinoteta Chloraka, Кипр

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Chloraka
242
242 объекта найдено
Дом 4 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Роскошное бунгало с четырьмя спальнями, расположенное в нижней части Хлораки, в нескольких м…
$1,53 млн
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Дом 4 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этот удивительный проект состоит из 5 вилл и расположен в прибрежной зоне Хлоракас (Пафос), …
$2,06 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Ультрасовременный проект — это адрес, от которого захватывает дух с момента входа. Эти объек…
$1,66 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Бунгало в Chloraka, Кипр
Бунгало
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Современный однокомнатный полуотдельный таунхаус для изысканной прибрежной жизни в Пафосе О…
$524,512
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная вилла с 3 спальнями с панорамным видом на море - Хлорака, Пафос Эта вилла с 3 спа…
$641,990
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Продается потрясающая отдельно стоящая вилла, построенная в 2024 году, предлагающая современ…
$920,953
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 БЕДРУМНЫЙ ДОМ - СОВРЕМЕННАЯ КОСТАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ С ПРИВАТНЫМ ПОЛОМ Этот красиво оформленный 3-…
$751,880
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Дом 5 спален в Chloraka, Кипр
Дом 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 357 м²
Коллекция этих роскошных частных резиденций расположена в исключительном месте города, где г…
$2,24 млн
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Дом 5 спален в Chloraka, Кипр
Дом 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 263 м²
Эта роскошная индивидуальная вилла расположена всего в 300 метрах от морского берега в очень…
$1,58 млн
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Дом 2 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Расположенный в живописной деревне Хлорака, всего в нескольких минутах от оживленного сердца…
$211,534
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Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта эксклюзивная застройка расположена в богатом районе, в самом престижном районе Пафоса. Н…
$920,953
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Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенная в востребованном ра…
$869,642
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Дом 4 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Вилла, идеально расположенная в оживленном районе Нижней Хлораки, предлагает эксклюзивную во…
$980,709
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Ультрасовременный проект — это локация, в которой захватывает дух с момента входа. Эти объек…
$1,55 млн
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Дом 9 спален в Chloraka, Кипр
Дом 9 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Вилла Seafront, состоящая из 3 этажей, 9 спален. В захватывающем месте с видом на море. Прог…
$2,12 млн
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Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Трехкомнатная вилла с просторным участком, расположенная в Хлораке. Три спальни хранение Бо…
$1,53 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Современная вилла с 3 спальнями с видом на море - Хлорака, Пафос Эта совершенно новая вилла…
$902,256
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 423 м²
Luce Lume Villas — Современная роскошь на средиземноморском побережье Кипра Luce Lume Vil…
Цена по запросу
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается: Этот очаровательный отдельностоящий вилла предлагает идеальное сочетание уюта и с…
$676,118
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Дом 4 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Вилла с 4 спальнями Апартаменты и жилые пространства Эта вилла с 4 спальнями и 4 ванными ко…
$983,227
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Дом 5 спален в Chloraka, Кипр
Дом 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Это недвижимость площадью 300 м2, расположенная в Меланосе, в 5 минутах езды от центра город…
$973,883
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 731 м²
Luce Lume Villas — Престижные виллы в Пафосе, Кипр Luce Lume Villas — престижная недвижим…
$3,77 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Эта элегантная 3-комнатная приморская вилла в Хлораке, Пафос предлагает идеальное сочетание …
$1,06 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Эта современная отдельно стоящая вилла в Хлораке полностью готова к заселению и идеально соч…
$997,569
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Дом 5 спален в Chloraka, Кипр
Дом 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
Эта роскошная индивидуальная вилла расположена всего в 300 метрах от морского берега в очень…
$1,47 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Современная отдельно стоящая вилла, в настоящее время находящаяся на стадии строительства, р…
$1,11 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Продается: Просторная вилла с семью спальнями, расположенная в тихом районе Хлоракаса. Эта в…
$2,17 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 291 м²
Количество этажей 4
Этот сказочный проект расположен на пологом склоне холма в Хлораке, с видом на море, на окра…
$2,95 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 290 м²
Dahlia Charm — Уютное убежище в Пафосе, Кипр Dahlia Charm предлагает спокойное уединение,…
$2,31 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу этот красивый отдельно стоящий вилла, спроектированная с учетом совр…
$1,40 млн
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Типы недвижимости в Koinoteta Chloraka

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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