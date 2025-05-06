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Дома в Oroklini, Кипр

виллы
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коттеджи
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75 объектов найдено
Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Строительная резиденция класса люкс – Ороклини Исключительная вилла с 5 спальнями, строящаяс…
$1,42 млн
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Kolossi - Limassol province, w…
$348,283
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Дом 5 спален в Oroklini, Кипр
Дом 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
A stunning new development, located on the outskirts of the pictureque village of Oroklini, …
$629,735
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 166 м²
Three bedroom luxury detached house  for sale in Ekali - Limassol District, with 166 sq.m. c…
$360,356
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Площадь 213 м²
Этаж 3
Потрясающая новая застройка, расположенная на окраине живописной деревни Ороклини, недалеко …
$679,348
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Дом 6 спален в Oroklini, Кипр
Дом 6 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
• 200 метров от пляжа Индивидуально спроектированные дома с дополнительными частными бассейн…
$1,30 млн
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этаж 2
Потрясающая новая застройка, расположенная на окраине живописной деревни Ороклини, недалеко …
$447,237
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Этаж 2
• 11 вилл • Плавательный бассейн • Большой сад • 400 метров от моря • Плавательный бассейн •…
$768,795
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Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Этаж 2
Дом на продажу. Ороклини, Ларнака. 4 спальни, полностью меблированные, оснащенные современно…
$962,409
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
A stunning new development, located on the outskirts of the pictureque village of Oroklini, …
$408,242
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
A modern design detached villa (with optional pool) in Oroklini area for sale. The property …
$348,743
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Дом 7 спален в Oroklini, Кипр
Дом 7 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 750 м²
The house is located in Oroklini village in a prime location combining spectacluar mountain …
$1,70 млн
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Роскошная современная вилла рядом с широким спектром удобств и оживленным городом Ларнака. В…
$672,726
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
The project consists of 2 two-floor houses in Oroklini, Larnaca. The houses are characterise…
$511,388
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
A stunning new development, located on the outskirts of the pictureque village of Oroklini, …
$369,155
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Ипсонасе - провинции Лимассол, площадью 160 кв…
$359,940
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Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Tucked away in a desirable location, these opulent villas present breathtaking sea vistas. A…
$508,151
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Дом 5 спален в Oroklini, Кипр
Дом 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Угловой дом расположен в районе Ороклини, всего в 200 метрах от моря. Ключевые особенности …
$1,26 млн
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
A stunning new development, located on the outskirts of the pictureque village of Oroklini, …
$411,499
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Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Experience the allure of a meticulously designed area, commanding a prominent position with …
$963,403
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$352,922
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Новый проект находится всего в 400 метрах от песчаных пляжей Oroklini возле отеля Lebay. Эти…
$722,257
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 215 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, площадью 23…
$349,942
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Коттедж 4 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Продается строящийся дом с четырьмя спальнями в провинции Агланция - Никосия, площадью 200 к…
$349,942
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Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Located in an enviable position, these lavish villas provide breathtaking sea panoramas. Acc…
$341,038
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается независимый трехкомнатный дом в провинции Агия Текла - провинция Фамагуста, с видо…
$346,779
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Тала - провинция Пафос, 170 т.м. крытый интерье…
$339,944
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Luxury family home (bungalow) on quiet street in Oroklini for rent or sale. Close to all ame…
$887,023
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в полуоткрытом месте в Колосси - провинция Лимасс…
$338,332
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Дом 7 спален в Oroklini, Кипр
Дом 7 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Six-bedroom house for sale in Oroklini Tourist Area, Larnaca just 3 min driving to the beach…
$846,885
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