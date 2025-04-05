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Дома в Fasoula Lemesou, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Фасула, Кипр
Дом 2 спальни
Фасула, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Расположенные в безмятежном районе Фасула в Лимассоле, эти две полуотдельные виллы предлагаю…
$519,975
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Параметры недвижимости в Fasoula Lemesou, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов