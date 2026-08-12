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Дома в Paramytha, Кипр

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виллы
4
15 объектов найдено
Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Исключительная красивая трехспальная отдельно стоящая вилла в деревне Парамита в Лимассоле. …
$705,990
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Дом 6 спален в Парамита, Кипр
Дом 6 спален
Парамита, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 380 м²
Хорошее здание на 2 этажа с двумя отдельными домами, цокольным этажом и домом верхнего уровн…
$1,04 млн
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Вилла в Парамита, Кипр
Вилла
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Современная вилла, расположенная в недавно разработанном жилом комплексе в районе Парамиты Л…
$445,501
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Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Уникальный бутик-комплекс в самом сердце Парамиты, Кипр. Проект состоит из 6 роскошных домов…
$445,241
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Бунгало в Парамита, Кипр
Бунгало
Парамита, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Частная семья, окруженная природой Это идеальное убежище для семьи, стремящейся к уединению…
$4,59 млн
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Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Новый проект, расположенный в районе Парамиты, Лимассол. Проект расположен в тихом - расслаб…
$497,045
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Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Отдельная очень ухоженная вилла на просторном квадратном участке площадью 564 квадратных мет…
$756,006
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Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Новый проект, расположенный в районе Парамиты, Лимассол. Проект расположен в тихом - расслаб…
$479,502
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Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Новый проект, расположенный в районе Парамиты, Лимассол. Проект расположен в тихом - расслаб…
$485,350
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Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Новый проект, расположенный в районе Парамиты, Лимассол. Проект расположен в тихом - расслаб…
$479,502
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Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Расположенный в бутик-жилом комплексе в Парамите, этот стильный трехкомнатный отдельно стоящ…
$449,214
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English, Русский
Вилла в Парамита, Кипр
Вилла
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Современная вилла, расположенная в недавно разработанном жилом комплексе в районе Парамиты Л…
$439,481
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Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Новый проект, расположенный в районе Парамиты, Лимассол. Проект расположен в тихом - расслаб…
$485,350
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Вилла в Парамита, Кипр
Вилла
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Современная вилла с 3 спальнями - Парамита, Лимассол Стильная современная вилла с 3 спальням…
$569,526
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Вилла в Парамита, Кипр
Вилла
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Современная вилла с 3 спальнями - Парамита, Лимассол Стильная современная вилла с 3 спальням…
$621,033
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Параметры недвижимости в Paramytha, Кипр

с садом
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