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Дома в Trimiklini, Кипр

4 объекта найдено
Дом 2 спальни в Тримиклини, Кипр
Дом 2 спальни
Тримиклини, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Новый проект, расположенный в Тримиклини, Лимассол. Он расположен недалеко от супермаркетов,…
$279,010
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Дом 3 спальни в Тримиклини, Кипр
Дом 3 спальни
Тримиклини, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Отдельный дом в тихом районе Тримиклини. Этот дом может похвастаться прекрасным расположение…
$1,05 млн
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Дом 4 спальни в Тримиклини, Кипр
Дом 4 спальни
Тримиклини, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вилла на продажу в Тримиклини Собственность Описание Просторная вилла, расположенная в живо…
$1,08 млн
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Дом 5 спален в Тримиклини, Кипр
Дом 5 спален
Тримиклини, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
A spacious luxury house with breathtaking natural scenery. Trimiklini offers breathtaking vi…
$1,39 млн
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Параметры недвижимости в Trimiklini, Кипр

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