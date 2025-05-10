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Дома в Kiti, Кипр

виллы
8
20 объектов найдено
Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Стильные 1-3 спальни и таунхаусы в Ларнаке Добро пожаловать в дальновидный жилой проект, ра…
$618,777
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
A modern family house in Kiti area for sale. The property located in a very nice and quiet l…
$288,803
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Новый проект, расположенный в районе Кити, Ларнака.  Проект состоит из 5 домов.  НАЛИЧИЕ Дом…
$283,644
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Modern 3-bedroom house in growing area in Kiti. Key Features 4km from the airport 3km from …
$325,182
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Дом 2 спальни в Kiti, Кипр
Дом 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Новый проект, расположенный в районе Кити, Ларнака.  Проект состоит из 5 домов.  НАЛИЧИЕ Дом…
$221,758
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Дом 2 спальни в Kiti, Кипр
Дом 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Новый проект, расположенный в районе Кити, Ларнака.  Проект состоит из 5 домов.  НАЛИЧИЕ Дом…
$216,601
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$225,317
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$320,426
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Дом 2 спальни в Kiti, Кипр
Дом 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
A new project located in the prestigious residential area in Kiti, Larnaca.  The project con…
$307,267
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Дом 2 спальни в Kiti, Кипр
Дом 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
A new project located in the prestigious residential area in Kiti, Larnaca.  The project con…
$309,439
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$322,690
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$311,368
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$418,931
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2
Откройте для себя новый уровень комфорта и удобства в этом эксклюзивном закрытом сообществе,…
$326,087
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Дом 2 спальни в Kiti, Кипр
Дом 2 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
A new project located in the prestigious residential area in Kiti, Larnaca.  The project con…
$331,154
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
A really spacious and spectacular house with big garden for sale in Kiti area, in Larnaca pr…
$365,090
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$243,433
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$237,772
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Three bedrooms’ detached house in Kiti for sale. The house is located near all amenities (sc…
$272,456
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Дом 3 спальни в Kiti, Кипр
Дом 3 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
A modern family 3-bedroom house in Kiti area for sale. The property located in a very nice a…
$370,539
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