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Дома в Limassol Municipality, Кипр

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Tserkezoi Municipality
4
577 объектов найдено
Дом 6 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
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Дом 6 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
Вилла с 6 спальнями в Agios Tychonas Эта вилла с шестью спальнями является заявлением о вели…
$1,94 млн
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Дом 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Просторный отдельно стоящий дом в востребованном районе Петру Кай Павлу (Цирио) Лимассола, р…
$1,38 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
7+1 БЕДРУМ ДЕТАШИРОВАННАЯ ВИЛЛА | 550 м2 | НЕЗАВИСИМЫЙ 1-БЕДРУМНЫЙ АПАРТАМЕНТ | ЛАРГОВЫЙ ПЛО…
$1,37 млн
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TekceTekce
Дом 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Знаковая резиденция, расположенная над Лимассолом в престижном, плотно удерживаемом анклаве …
$5,18 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Отдельный 4-комнатный дом для продажи в Циреио, Лимассол. Расположенная в очень востребованн…
$1,37 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 5
Трехкомнатная вилла - премьер-министр, живущий в Агиа Файле Просторная вилла с тремя спальня…
$1,38 млн
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Вилла в район Лимасол, Кипр
Вилла
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлена современная отдельно стоящая вилла, предлагающая комфортный образ жизн…
$990,250
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Дом 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 277 м²
Роскошный 5-комнатный дом на продажу в Престижном Месовуни, Кипр Расположенный в очень востр…
$2,27 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Представлен просторный и красиво структурированный трехуровневый, полуотдельный мезонет, рас…
$587,312
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Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этот прекрасно сохранившийся отдельно стоящий дом предлагает идеальное сочетание пространств…
$717,109
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Современная 3-комнатная отдельно стоящая вилла, расположенная в престижном районе Агиос Тихо…
$1,71 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этот прекрасно отремонтированный верхний дом в Капсалосе предлагает идеальное сочетание комф…
$693,164
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается часть дома (таунхаус или вилла), находящаяся в стадии строительства,…
$810,176
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Дом 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Этаж -5
Агиос Тихонас, Лимассол - Maisonette #8 Продается: современный 4-комнатный* мезонет в новом…
$534,276
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Трехкомнатная вилла — Modern Serenity by the Fairways Виллы с тремя спальнями в Limassol Gre…
$2,05 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Отличная возможность приобрести просторный дом с сильным потенциалом, расположенный в тихом …
$875,913
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
Вилла над высоким путем недалеко от Гермасогии вокруг. Вилла имеет очень хороший вид на горо…
$1,48 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Шестикомнатное святилище изысканной элегантности. С широким панорамным видом и в окружении з…
$1,26 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Эта элегантная вилла с 3 спальнями обеспечивает гармоничное сочетание пространства, комфорта…
$1,34 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Вилла с 3 спальнями в Лимассоле Марина Роскошная вилла с частными причалами для двух яхт (2×…
$3,54 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3
Современная вилла с 4 спальнями в престижном районе Агиос Тихон, недалеко от всех необходимы…
$2,11 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Четырехкомнатная вилла - окончательное выражение роскоши и пространства Виллы с четырьмя спа…
$2,28 млн
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Дом 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 331 м²
Современный дом в районе Agia Fyla в Лимассоле. Ключевые особенности Солнечные панели Водян…
$1,96 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Вилла на продажу с арендаторами. До окончания аренды. Дальнейшее продление по усмотрению нов…
$1,59 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Жилой комплекс, с роскошными виллами, где человек является неотъемлемой частью общей суммы, …
$2,09 млн
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Дом 7 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 7 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 010 м²
Изысканный роскошный дом в Калогирои, Лимассол. Обладая беспрецедентным богатством, захватыв…
$6,96 млн
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Дом в район Лимасол, Кипр
Дом
район Лимасол, Кипр
Площадь 360 м²
Отдельная современная роскошная вилла на продажу в Panthea Hills. Современный дизайн, уедине…
$1,53 млн
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Дом в район Лимасол, Кипр
Дом
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Офис расположен на третьем этаже ухоженного здания на одной из самых оживлённых улиц Лимассо…
$638,586
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Уютный дом, расположенный в тихом и красивом районе в Муттагиаке. Рядом с шоссе и морем, Мет…
$750,394
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Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Прекрасная вилла в превосходном месте, доступном для продажи. Расположен в одном из лучших к…
$3,07 млн
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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