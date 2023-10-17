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Дома в Лимассоле, Кипр

виллы
30
коттеджи
26
60 объектов найдено
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Расположенный в прекрасном жилом районе недалеко от центра города, абсолютно все удобства от…
€470,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Этаж 2
Современная вилла с участком 243 кв.м. с красивым садом. На нижнем этаже находится гостиная …
€570,000
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Двухэтажный дом, в четырех уровнях. Второй уровень (первый этаж) состоит из прихожей, гостин…
€750,000
Дом 7 спален в Лимасол, Кипр
Дом 7 спален
Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Этаж 2
Эта величественная вилла расположена на возвышенности среди престижных холмов Агия Фила. Отл…
€1,20 млн
Вилла 9 комнат с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 9 комнат с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 9
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 410 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 609 м²
Количество этажей 2
Вилла V01 расположена в жилом комплексе с 2 и 3 спальнями, спроектированном в средиземноморс…
€462,000
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 294 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€788,200
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
€460,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
€460,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
€370,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Лемпа - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер построе…
€420,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
€705,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Роскошный независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, с 1…
€675,000
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
€450,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 211 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе APS - провинция Никосия, …
€710,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Пареклисия, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Пареклисия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Новый независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в Агиос Сила - провинция Лимассол, с к…
€440,000
Коттедж 3 комнаты с парком, с крытой парковкой, с титулом на право собственности в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты с парком, с крытой парковкой, с титулом на право собственности
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Полуфабрикат подержанный дом с тремя спальнями на продажу в центре Деринии - провинции Фамаг…
€370,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площа…
€450,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
€950,000
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
€1,59 млн
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 218 м²
Роскошный трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Строволосе - провинция Никосия, пл…
€465,000
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
€1,68 млн
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€570,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, пло…
€520,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€570,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€570,000
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 289 м²
Строящаяся роскошная вилла с шестью спальнями, с подвалом, для продажи в Агиа Фила - провинц…
€680,000

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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