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Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
200 м²
Расположенный в прекрасном жилом районе недалеко от центра города, абсолютно все удобства от…
€470,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
3
147 м²
2
Современная вилла с участком 243 кв.м. с красивым садом. На нижнем этаже находится гостиная …
€570,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
5
350 м²
Двухэтажный дом, в четырех уровнях. Второй уровень (первый этаж) состоит из прихожей, гостин…
€750,000
Рекомендовать
Дом 7 спален
Лимасол, Кипр
7
350 м²
2
Эта величественная вилла расположена на возвышенности среди престижных холмов Агия Фила. Отл…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 9 комнат с furnishings
Лимасол, Кипр
9
410 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 410 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4
609 м²
2
Вилла V01 расположена в жилом комплексе с 2 и 3 спальнями, спроектированном в средиземноморс…
€462,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
6
5
294 м²
4
Продается 4-этажная вилла площадью 294 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€788,200
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
3
159 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
€460,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
3
200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
€460,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
3
183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
3
183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Лемпа - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер построе…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
3
310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
3
310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
3
310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
4
215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
€705,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
3
195 м²
Роскошный независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, с 1…
€675,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
3
157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
€450,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
211 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе APS - провинция Никосия, …
€710,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Пареклисия, Кипр
4
200 м²
Новый независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в Агиос Сила - провинция Лимассол, с к…
€440,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с парком, с крытой парковкой, с титулом на право собственности
Лимасол, Кипр
3
148 м²
Полуфабрикат подержанный дом с тремя спальнями на продажу в центре Деринии - провинции Фамаг…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
4
210 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площа…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
€1,59 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
3
218 м²
Роскошный трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Строволосе - провинция Никосия, пл…
€465,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
€1,68 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
4
178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€570,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
3
144 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, пло…
€520,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
4
183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€570,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
4
183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€570,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
6
289 м²
Строящаяся роскошная вилла с шестью спальнями, с подвалом, для продажи в Агиа Фила - провинц…
€680,000
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