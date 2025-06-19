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Дома в Anarita, Кипр

4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Анарита, Кипр
Вилла 3 комнаты
Анарита, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Красивый загородный комплекс с видом на море и горы и красивыми зелеными пейзажами. Деревня …
$472,980
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Дом 3 спальни в Анарита, Кипр
Дом 3 спальни
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Уникальный и современный внеплановый проект, состоящий из 3 вилл, спроектированных с самым в…
$342,633
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Дом 3 спальни в Анарита, Кипр
Дом 3 спальни
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Красивый сельский комплекс с захватывающим видом на море и горы и замечательные зеленые пейз…
$565,345
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Дом 4 спальни в Анарита, Кипр
Дом 4 спальни
Анарита, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 459 м²
Эта недвижимость воплощает роскошную жизнь на Кипре, сочетая комфорт с захватывающими природ…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Anarita, Кипр

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