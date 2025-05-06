Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Mesogi
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Mesogi, Кипр

13 объектов найдено
Дом 4 спальни в Месоги, Кипр
Дом 4 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Коллекция из четырех современных вилл с (опционально) собственными бассейнами и красивыми са…
$746,901
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Расположенный в тихой сельской местности, этот хорошо спроектированный проект пользуется все…
$459,357
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Расположенный в тихой сельской местности, этот хорошо спроектированный проект пользуется все…
$491,037
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Situated in a peaceful rural setting, this thoughtfully planned project benefits from contem…
$474,073
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Расположенный в спокойном сельском месте на площади более 35 000 квадратных метров, этот хор…
$526,495
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Месоги, Кипр
Дом 4 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
A collection of four modern villas with (optional)private swimming pools and beautiful garde…
$746,096
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Set in a tranquil rural location, this well-designed project  enjoys all the modern infrastr…
$469,917
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенные в жилом районе всего в 500 метрах от Международной школы Пафоса, эти виллы с т…
$600,091
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Бунгало в Месоги, Кипр
Бунгало
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Это очаровательное бунгало с 3 спальнями предлагает современную жизнь с 2 ванными комнатами …
$350,996
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
С уникальной коллекцией вилл, проект помещает вас в современный комплекс в Пафосе, который п…
$730,299
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Расположенный в тихой сельской местности, этот хорошо спроектированный проект пользуется все…
$469,917
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
С уникальной коллекцией вилл, проект помещает вас в современный комплекс в Пафосе, который п…
$815,217
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Месоги, Кипр
Дом 3 спальни
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенные в жилом районе всего в 500 метрах от Международной школы Пафоса, эти виллы с т…
$509,511
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Mesogi, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти