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Дома в Ypsonas Municipality, Кипр

34 объекта найдено
Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
4-bedroom house in the village of Ypsonas. Ypsonas is a very attractive place to stay with a…
$646,021
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Этаж 3
Один линейный комплекс из 8 роскошных домов. Каждый дом уникален по-своему. Все они состоят …
$509,511
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Ипсонасе, Лимассол. Основные характеристики Большой участо…
$1,03 млн
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Luxurious 4-bedroom villa with a sea view situated in Ypsonas area of Limassol city. The hou…
$1,26 млн
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
A new development located in Ypsonas area of Limassol. Located very close to the only mall c…
$702,959
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 2
Это уникальный проект, который сочетает в себе архитектурное совершенство, красоту природы и…
$566,123
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Расположенный в тихом семейном районе в Лимассоле, этот эксклюзивный проект имеет два элеган…
$560,462
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Detached 4 bedroom villa for sale in Ypsonas area, Limassol. The villa has a swimming pool, …
$2,28 млн
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 191 м²
Этаж 3
Откройте для себя современные и просторные дома в красивом районе Ипсонас, Лимассол. Эти сти…
$769,928
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 289 м²
Luxury villas for sale in Ypsonas, Limassol. Surrounded by lush pine trees, just a 4-minute …
$637,925
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Коттедж 3 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 3
Площадь 127 м²
Продается в стадии строительства двухквартирный дом с тремя спальнями в провинции Гери - Ник…
$205,966
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Modern house with landscaped gardens in Ypsonas area. Cul de sac.Big plot of 1668 sq.metres.…
$1,63 млн
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продается отдельно стоящий дом с 4 спальнями в районе Ипсонас, Лимассол. На 1-м этаже есть …
$621,603
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 2
Это уникальный проект, который сочетает в себе архитектурное совершенство, красоту природы и…
$679,348
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
A beautiful contemporary development designed with exceptional architecture and discerning t…
$412,585
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Двухэтажный дом с земельным участком площадью 564 кв. м. Недвижимость состоит из гостиной и …
$535,544
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 2
Расположенный в предгорьях гор недалеко от Ипсонаса, проект предлагает две эксклюзивные вилл…
$570,652
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Дом 6 спален в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 6 спален
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
This luxurious villa is in the suburbs of Limassol, on a very private and quiet road, neighb…
$3,37 млн
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 3
Расположенный в предгорьях гор недалеко от Ипсонаса, проект предлагает две эксклюзивные вилл…
$701,993
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый проект пяти роскошных и современных домов. Проект расположен в роскошном районе Лимасс…
$594,429
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
A semi-detached and detached houses in a tranquil and scenic environment. Each property is d…
$478,833
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Дом на продажу в элитном районе Лимассола, Агиос Силас. Есть сад на крыше, просторные балкон…
$611,413
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Новая разработка расположена в районе Ипсонас в Лимассоле. Расположенный очень близко к един…
$834,886
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Новая разработка расположена в районе Ипсонас в Лимассоле. Расположенный очень близко к един…
$857,450
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
A new development located in Ypsonas area of Limassol. Located very close to the only mall c…
$702,959
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Это 4-спальный дом с 2 гостевыми ванными комнатами / туалетами и 1 ванной комнатой для главн…
$645,380
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Новый впечатляющий 4-спальный отдельно стоящий дом для продажи в Агиос-Сылас, Лимассол с сад…
$498,188
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Просторный дом с 3 спальнями в Ипсонасе, Лимассол. Крытая площадь 175 кв. м. + пристройка П…
$837,224
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Дом 3 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Роскошные виллы на продажу в Ипсонасе, Лимассол. Окруженные пышными соснами, всего в 4 минут…
$518,571
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Дом 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Luxury villa for sale in Ipsonas Area, Limassol District. The house has Covered area of 340 …
$2,71 млн
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