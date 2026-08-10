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Дома в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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виллы
69
таунхаусы
6
241 объект найдено
Дом 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
Продается: элегантная отдельно стоящая вилла с 4 спальнями и частным бассейном в Агиос-Афана…
$1,14 млн
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Дом 6 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 6 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Красивая вилла на холме, с большой площадью с видом на море. Дом Первый этаж 271 кв.м. Ку…
$3,24 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Традиционный каменный дом площадью 663 м2 и потенциалом развития в Гермасогее, Лимассол. Пе…
$1,71 млн
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная 4-спальная отдельно стоящая вилла для продажи в Агиос Атанасиос, Лимассол. Располо…
$1,50 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Потрясающий новый жилой проект, расположенный в спокойном и престижном районе Агиос Атанасио…
$560,721
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Добро пожаловать в бутик жилого комплекса в мирном и престижном районе Айос Атанасиос. Этот …
$940,374
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Дом 7 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 7 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 797 м²
Недвижимость находится недалеко от английской школы «Грэммар Школа» с удивительным видом на …
$3,19 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Исключительная внеплановая роскошная вилла с 5 спальнями расположена на возвышенном, мягко н…
$2,31 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Продается: Просторный дом перепродажи, предлагающий 182 м2 внутренней жилой площади в востре…
$702,916
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Новая жилая застройка определяется благодаря доступной элегантности, пригородному ритму и вд…
$685,632
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Вилла, расположенная в престижном районе Паниотис в Гермасогее, предлагает роскошную жизнь н…
$1,96 млн
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Дом 5 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 5 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Роскошная вилла в тихом районе Агиос Атанасиос рядом со школой Фоли, Лимассол. Ключевые особ…
$3,06 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3-комнатный дом – современный комфорт с функциональной элегантностью Этот продуманный 3-комн…
$714,945
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
4 спальни на 2 этаже, есть также три ванные комнаты (душ в главной спальне и в гостевой комн…
$924,674
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Дом 5 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 5 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Расположенный на большом холме Айос Атанасиос, район Сфалагагиотисса, Лимассол, с прекрасным…
$1,53 млн
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Дом 5 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 5 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 263 м²
На продажу выставлен просторный отдельно стоящий строящийся дом общей площадью 263 квадратны…
$1,12 млн
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом с 4 спальнями – просторная элегантность для современных семей Дом с 4 спальнями предлага…
$758,259
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Новый проект расположен в Агиос Атанасиос в Лимассоле. Требуется всего 5 минут, чтобы добрат…
$1,67 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 607 м²
Эта современная 3-комнатная резиденция расположена в востребованном районе Агиос Атанасиос, …
$997,647
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная 4-комнатная квартира в Ayios Athanasios Hills Эта исключительная 4-комнатная квар…
$1,03 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Площадь 307 м²
:ridge - это закрытое сообщество из девяти отдельных вилл, террасированных на зеленом склоне…
$2,02 млн
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Дом 6 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 6 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 362 м²
Новая жилая застройка определяется благодаря доступной элегантности, пригородному ритму и вд…
$2,31 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Перепродажа Спальни: 3, Ванные комнаты: 3, Крытая: 190 м2 Участок: 268 м2, Крытая Веранда: 4…
$1,09 млн
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Дом 5 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 5 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Люксури ВИЛЛА в районе Линопетра. Ключевые особенности 5 спален 1 офисная комната 2 гостины…
$1,40 млн
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Новый проект расположен в районе Агиос Атанасиос, Лимассол. Ключевые особенности Армированн…
$947,127
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 611 м²
Эта эксклюзивная вилла с 5 спальнями расположена в районе Агиос Атанасиос в Лимассоле, одном…
$2,44 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Откройте для себя этот элегантный и современный 3-комнатный отдельно стоящий дом, расположен…
$766,999
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Таунхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Таунхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
3-спальный таунхаус на продажу в Агиос Атанасиос Лимассол. Энергетический класс Дом в первок…
$554,035
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта элегантная вилла с 4 спальнями предлагает изысканное жилое жилье в одном из самых желанн…
$894,442
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 396 м²
Элегантная 4-комнатная резиденция в Агиос Атанасиос, Лимассол Расположенный на тихой жилой …
$2,29 млн
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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