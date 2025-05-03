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Дома с садом на Кипре

Лимасол
13
муниципалитет Пафос
186
Никосия
10
муниципалитет Ларнака
41
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575 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$300,296
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Вилла в Пафосе стоимостью 750 000 евро (Цена включает в себя полы с подогревом, систему VRF …
$818,737
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Дом 6 спален в Перволия, Кипр
Дом 6 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
A rare opportunity to ensure the utmost in space and harmony next to the sea.  This beautifu…
$4,10 млн
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$490,445
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Дом 4 спальни в Агиос Тримитиас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тримитиас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 680 м²
Discover luxury living in this magnificent property, now available for sale in the prestigio…
$2,18 млн
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Коттедж 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$370,366
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Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, площадью …
$299,950
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Вилла 5 комнат в Акротири, Кипр
Вилла 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс вилл премиум класса вблизи моря на Се…
$943,565
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Дом 5 спален в Перволия, Кипр
Дом 5 спален
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 721 м²
An amazing property which boast an exemplary finish and are presented to the highest possibl…
$4,92 млн
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present a stylish contemporary family house who is suited in a corner plot with amazing g…
$1,42 млн
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Дом 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
The property has a wonderful sea view with only 30 meters distance to the beach.  It is loca…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
This beautiful property is located in a residential development where modern design blends w…
$3,21 млн
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Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
This one-of-a-kind development is distinguished by attractive modern architecture with roomy…
$670,241
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 200 т.м. крытый ин…
$469,922
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
This  house is located in Lakatamia area  near Strakka Taver with plenthora of anemities lik…
$544,911
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошная вилла с тремя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с крытым интерьером площадью …
$329,945
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Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Modern property  in a quite residential  area of lakatamia close to all amenities. details:…
$599,402
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Вилла 5 комнат в Помос, Кипр
Вилла 5 комнат
Помос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в 100 метрах от пляжа, Помос, Кипр Пр…
$820,528
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Коттедж 4 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Архагелос - Никосия, площадь…
$279,954
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 147 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Ороклини - район Ларнака, площадью 147 кв…
$223,896
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 224 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площа…
$623,530
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Дом 3 спальни в Арадиппу, Кипр
Дом 3 спальни
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
A stylish modern detached villa for sale in Aradippou area in Larnaca province. The villa is…
$310,599
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 178 м²
For sale under construction a detached corner house of three bedrooms in Palodia - Limassol …
$323,406
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
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Коттедж 3 комнаты в Никосия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 143 м²
Продается двухквартирный дом с тремя спальнями в районе Лациа - провинция Никосия, площадью …
$250,958
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Коттедж 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Площадь 27 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью 270…
$646,812
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
$455,767
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Дом 3 спальни в Строволос, Кипр
Дом 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
Modern style house in Strovolos area. The ground floor comprises sitting room, living room, …
$1,11 млн
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Вилла 8 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 8 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с восемью спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. Вилла состо…
$1,95 млн
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Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
$234,961
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