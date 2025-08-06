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Дома в Akrotiri village, Кипр

виллы
15
81 объект найдено
Дом 2 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошное здание в престижном месте Лимассола Роскошное здание, предлагаемое для продажи, я…
$703,148
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Дом 3 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный оазис в самом сердце Латчи, Кипр В живописном ландшафте Кипра, в идиллическом гор…
$984,407
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Вилла 4 комнаты в Акротири, Кипр
Вилла 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы в масштабном жилом комплексе в районе Ис…
$396,365
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TekceTekce
Дом 6 комнат в Акротири, Кипр
Дом 6 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Вилла площадью 370 м2 в Айос Атанасиос на Кипре Уникальная недвижимость в самом сердце Айос…
$1,62 млн
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Необычная вилла на Северном Кипре в живописном Караоланоле Недвижимость в самом сердце Севе…
$516,754
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Дом в Акротири, Кипр
Дом
Акротири, Кипр
Площадь 238 м²
This is a traditional property in Nicosia City Center. The ground floor consists of an entr…
$408,683
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Вилла 5 комнат в Акротири, Кипр
Вилла 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Виллы с просторными планировками 4+1 на Северном Кипре. О строительстве:…
$495,178
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Дом 5 комнат в Акротири, Кипр
Дом 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Современная вилла в престижном районе Беллапаис, Северный Кипр Недвижимость для продажи рас…
$1,03 млн
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла площадью 263 м2 в Латчи Кипр Уникальная вилла, расположенная в живописном районе Латч…
$2,11 млн
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Дом 3 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Роскошная вилла с садом в самом сердце Эссентепе, Северный Кипр Он приглашает вас познакоми…
$452,160
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Роскошная вилла у моря в Искеле, Северный Кипр Необычная возможность приобрести роскошную в…
$334,598
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Дом 5 комнат в Акротири, Кипр
Дом 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Модернистская вилла на продажу у моря - Северный Кипр Открытие архитектуры в самом сердце С…
$923,697
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Дом 2 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартирный дом 90м2 в Полис Кипр Исключительные инвестиционные возможности на живописном Ки…
$194,718
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Вилла 5 комнат в Акротири, Кипр
Вилла 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 700 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Виллы с просторными планировками 4+1 на Северном Кипре. О строительстве:…
$625,371
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Эксклюзивная вилла с видом на море в Куклии, Кипр В самом сердце живописного региона Куклия…
$3,56 млн
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Дом 2 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартирный дом 106м2 в Полисе Кипр предлагает роскошь среди природы Поиск уникальных объект…
$170,919
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Дом 5 комнат в Акротири, Кипр
Дом 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Очаровательная вилла в самом сердце Отукена на Северном Кипре Открытие гармоничной жизни на…
$594,267
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла площадью 285 м2 на Кипре с очаровательной элегантностью Исключительное предложение на…
$2,58 млн
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Дом 6 комнат в Акротири, Кипр
Дом 6 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 6
Роскошная вилла в живописном Чаталкой на Северном Кипре Недвижимость, расположенная на перв…
$838,433
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Вилла площадью 240 м2 в Героскипу на Кипре Эксклюзивная вилла в тихом районе Героскипу, пре…
$773,463
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Дом 3 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла площадью 186 м2 в Латчи Кипр Эксклюзивная вилла в живописных Латчи, Кипр предлагает у…
$921,665
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Виллы в Лапте, Северный Кипр – уникальное сочетание роскоши и природы На живописном побереж…
$452,160
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Дом 6 комнат в Акротири, Кипр
Дом 6 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Уникальная вилла в престижном месте в Конии, Кипр Специальное предложение для любителей про…
$968,181
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Дом 2 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартирный дом 95м2 в самом сердце Пафоса Предложение продажи жилья в живописном городе Паф…
$178,491
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Вилла 3+1 в самом сердце Татлиса на Северном Кипре На берегу живописного побережья Татлиса …
$1,25 млн
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Дом 2 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Квартирный дом 91.40м2 в Полисе, Кипр - Ваш новый сайт на земле Он приглашает вас открыть д…
$205,536
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Эксклюзивная вилла с частным бассейном в живописных пейзажах Пафоса Продается уникальная ви…
$6,14 млн
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Дом 5 комнат в Акротири, Кипр
Дом 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
ГОСТ Недвижимость Агентство радо представить вам виллу на продажу с прекрасным видом на море…
$351
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Вилла 3 комнаты в Акротири, Кипр
Вилла 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Виллу с панорамным видом, в закрытом комплексе в 700 метрах от моря. О с…
$629,822
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Вилла 5 комнат в Акротири, Кипр
Вилла 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс вблизи моря на Северном Кипр…
$1,08 млн
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Параметры недвижимости в Akrotiri village, Кипр

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