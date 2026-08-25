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Дома в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

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виллы
24
49 объектов найдено
Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$504 647
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
3-Bedroom Villa – Modern Comfort Surrounded by Nature Near Limassol General Description This…
$519 694
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Трехкомнатная вилла с расширенным расположением, видом на море и дополнительным бассейном в …
$549 788
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Дом 2 спальни в Мони, Кипр
Дом 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Добро пожаловать в эксклюзивную новую застройку, расположенную в спокойной деревне Мони, Лим…
$407 009
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Дом 4 спальни в Мони, Кипр
Дом 4 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 4
Площадь 151 м²
Деревня и долина Мони, один из самых престижных пригородов Лимассола, наслаждается лучшим из…
$404 160
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$891 235
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$590 298
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$567 149
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Просторный деревянный дом с 3 спальнями, продуманно разработанный для семей, которые ценят э…
$503 490
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Эта привлекательная вилла с 3 спальнями расположена в тихом жилом районе Мони, Лимассол, пре…
$868 086
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$549 788
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Красивый 3-комнатный дом, расположенный недалеко от Монте Капуто, предлагает комфорт и совре…
$671 320
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Дом 2 спальни в Мони, Кипр
Дом 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Этаж 2
Этот 2-комнатный дом предлагает идеальное сочетание современного дизайна, функциональной пла…
$381 958
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Дом 4 спальни в Мони, Кипр
Дом 4 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
4 спальни Дом Этот красивый дом предлагает четыре просторные спальни, три современные ванные…
$596 086
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Three-Bedroom Villa with Expansive Layout, Sea Views, and Optional Pool in Moni, Limassol T…
$557 890
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Дом 4 спальни в Мони, Кипр
Дом 4 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Общая площадь дома - 340 кв.м: -40 кв.м - гараж - 300 кв.м жилой площади Внешние области па…
$1,74 млн
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Современная отдельно стоящая вилла расположена в небольшом и эксклюзивном проекте. В пяти ми…
$361 617
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$515 064
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$523 166
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Дом 2 спальни в Мони, Кипр
Дом 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Площадь 133 м²
Этаж 2
2-комнатная квартира - Лимассол Квартира с 2 спальнями предлагает идеальное сочетание соврем…
$405 107
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Дом 4 спальни в Мони, Кипр
Дом 4 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Этаж 2
Проект в Лимассоле. Отличная планировка, кухня с просторной обеденной зоной. Высокоэффективн…
$544 000
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$578 724
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Просторный дом с современным дизайном и уютной атмосферой, идеально подходящий для комфортно…
$694 469
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
3-Bedroom Villa – Modern Comfort Surrounded by Nature Near Limassol General Description This…
$638 911
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
3-Bedroom Villa – Modern Comfort Surrounded by Nature Near Limassol General Description This…
$496 545
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$508 119
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Дом 3 комнаты в Мони, Кипр
Дом 3 комнаты
Мони, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Эта прекрасно спроектированная отдельно стоящая вилла, расположенная в тихой деревне Монагру…
$694 815
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John Taylor Cyprus
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Дом 2 спальни в Мони, Кипр
Дом 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Двухкомнатная вилла с видом на море и элегантной наружной жизнью в Мони, Лимассол Эта краси…
$412 051
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$995 405
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Дом 3 спальни в Мони, Кипр
Дом 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
The project combines excellent practices in quality design and construction, with high-end t…
$554 794
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

с садом
Недорогая
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