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Дома в Tsada, Кипр

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виллы
66
дуплексы
3
75 объектов найдено
Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Роскошные виллы расположены на холмах над Пафосом, рядом с очаровательной традиционной дерев…
$1,57 млн
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта великолепная отдельно стоящая вилла предлагает роскошную жизнь в престижном р…
$1,40 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Dahlia Charm — Эксклюзивные виллы в Пафосе, Кипр Dahlia Charm гармонично сочетает удачное…
$1,60 млн
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 389 м²
Этот превосходный 3-спальный дом может похвастаться впечатляющим расположением в красивых хо…
$1,81 млн
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Продается: Эта строящаяся отдельная вилла предлагает современное проживание в прекрасном рай…
$2,16 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Lavender Elegance — Экологически продуманные роскошные резиденции в Пафосе, Кипр Lavender…
$371 824
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Резиденция Каллисто - это современная ода для света. Двойные складные двери создают ветерок,…
$2,56 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Purple Bliss — Эксклюзивная вилла с 5 спальнями в Пафосе, Кипр Purple Bliss — это изыскан…
$2,35 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
На продажу представлена впечатляющая отдельно стоящая вилла по проекту в уютном районе Цада.…
$1,10 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Дополнительное описание: Эта роскошная недвижимость расположена в защищенном природном ландш…
$2,65 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Роскошные виллы с панорамным морем и сельской местностью Виды Откройте для себя эксклюзивну…
$1,35 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Villa is situated on the highest point and has an amazing view. Accessed via a shaded privat…
$1,44 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Продается по плану: эта современная отдельно стоящая вилла в Цаде предлагает комфортную и ст…
$2,31 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Purple Bliss — Эксклюзивная вилла с 5 спальнями в Пафосе, Кипр Purple Bliss — это изыскан…
$1,48 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Дополнительное описание: Эта роскошная недвижимость расположена в защищенном природном ландш…
$2,65 млн
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Резиденция Cleone имеет традиционную планировку, включающую гостиную на первом этаже с отдел…
$2,59 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This exquisite single-level residence captures the timeless charm of living, blending modern…
$1,69 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This exquisite single-level residence captures the timeless charm of living, blending modern…
$1,43 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эта хорошо представленная вилла с четырьмя спальнями расположена в востребованной деревне на…
$908 596
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This exquisite single-level residence captures the timeless charm of living, blending modern…
$1,41 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Villa is situated on the highest point and has an amazing view. Accessed via a shaded privat…
$1,50 млн
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Дом 3 спальни в Цада, Кипр
Дом 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается очаровательный отдельно стоящий дом, расположенный в мирной и живописной деревне Ц…
$377 745
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Продается: Этот элегантный отдельно стоящий вилла на стадии строительства предлагает идеальн…
$1,33 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 343 м²
Этот превосходный 3-спальный дом может похвастаться впечатляющим расположением в красивых хо…
$1,85 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается: Этот потрясающий отдельно стоящий дом по проекту предлагает просторную жизнь с вн…
$1,46 млн
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Дом 4 спальни в Цада, Кипр
Дом 4 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается роскошный отдельно стоящий дом с беспрепятственным видом на море и частным бассейн…
$897 513
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
С большими открытыми пространствами и кухней, которая выходит на большое патио и внешнюю общ…
$2,58 млн
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Эффектный вход из стекла приветствует вас в Harmonia, доме, расположенном вокруг его поразит…
$2,42 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Расположенная в одном из самых престижных и спокойных жилых районов Цада, эта исключительная…
$2,66 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Villa is situated on the highest point and has an amazing view. Accessed via a shaded privat…
$1,59 млн
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Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с садом
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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