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Дома в Протарасе, Кипр

;
виллы
117
160 объектов найдено
Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 242 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном прибрежном районе Пернера,…
$761,686
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 242 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном прибрежном районе Пернера,…
$796,308
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла с 4 спальнями Вилла с четырьмя спальнями предлагает просторную и тщательно продуманную…
$767,456
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 242 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном прибрежном районе Пернера,…
$807,849
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 242 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном прибрежном районе Пернера,…
$773,227
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Современная вилла расположена в престижной прибрежной зоне в самом сердце Протараса. Вилла р…
$755,172
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Описание объекта: Aurora Villas — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из четырех роскош…
$759,359
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Проект расположен в популярном районе Пернера, между Каппарисом и центром туристического кур…
$690,572
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная прибрежная жизнь в Пернере 3 Спальня вилла в востребованном районе Пернера Протар…
$636,077
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Космополитический пляжный курорт Протарас является местом проведения последнего эксклюзивног…
$656,338
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Дом 4 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 4 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Эксклюзивный жилой проект, состоящий из четырех роскошных вилл с 4 спальнями, расположенных …
$741,867
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$744,514
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$731,953
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Бутик жилого комплекса, расположенного в одном из самых желанных прибрежных районов Протарас…
$758,036
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 368 м2 в эксклю…
$744,952
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
IMPERIAL JADE VILLAS — Элитные пятикомнатные виллы с видом на море в Протарасе IMPERIAL J…
$1,68 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$736,521
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$747,940
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя эту роскошную виллу с 5 спальнями, расположенную всего в 500 метрах от пля…
$880,824
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Продаются эксклюзивные 5-спальные виллы в комплексе Alaya Eco Friendly Residence, Кипр. В…
$1,73 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Описание объекта: Aurora Villas — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из четырех роскош…
$742,230
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 374 м²
Исключительная 4-комнатная отдельно стоящая вилла — часть эксклюзивной коллекции набережной …
$2,22 млн
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Отдельный роскошный пятикомнатный дом в Протарасе - районе Фамагуста, с 248 кв.м. крытыми вн…
$2,72 млн
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Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Эксклюзивный анклав из 12 роскошных домов в самом сердце Протараса – Пернера. Эти виллы излу…
$665,393
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Расположенная в спокойном прибрежном районе Айя Триада, всего в нескольких минутах от строящ…
$718,069
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Этот современный отдельно стоящий дом на стадии планирования идеально расположен в очень вос…
$756,985
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Дом 4 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 4 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Изысканный проект из 10 эксклюзивных вилл на окраине Протараса, Кипр, откуда открывается уди…
$1,09 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Этот современный отдельно стоящий вилла на этапе строительства идеально расположена в прести…
$678,883
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Расположенная в престижном прибрежном районе Айя Триада, эта отдельно построенная вилла пред…
$882,872
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$727,386
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