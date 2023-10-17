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Дома в Протарас, Кипр

виллы
24
23 объекта найдено
Дом 3 спальни в Протарас, Кипр
Дом 3 спальни
Протарас, Кипр
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Сбегите в рай Протараса и насладитесь воплощением роскошной жизни на этой потрясающей вилле.…
€375,000
Вилла 4 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€950,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€830,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€594,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€614,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Красиво светлая и современная отдельная вилла с тремя спальнями, расположенная на тихом хреб…
€1,10 млн
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 140 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€650,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 131 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€400,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€466,140
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€670,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€540,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€520,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€650,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 222 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€890,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€900,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€410,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€477,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€515,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€625,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€2,00 млн
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