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1 183 объекта найдено
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
5
3
160 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
2
170 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
3
143 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
1 169 м²
23/25
На данный момент это настоящая жемчужина на рынке Кипра. Судя по всему, это самая прибыльная…
€10,59 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
8
1 082 м²
18/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€16,00 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
191 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
6
4
500 м²
2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€979,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
2
191 м²
1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
AJ11-12, Кипр
4
2
215 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
275 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
2
143 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
5
3
304 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
5
202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
168 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
4
247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Polis Chrysochous, Кипр
4
3
168 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
202 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
158 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной
Ayios Tychonas, Кипр
3
2
165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
3
1
49 м²
2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€116,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
4
3
204 м²
1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€580,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
4
3
183 м²
1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€522,000
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