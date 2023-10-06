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Дома с бассейном на Кипре

Героскипу
64
Сообщество Мандрия
58
Polis Chrysochous
54
Паралимни
49
Tsada
45
Empa
40
Сообщество Ebas
40
Kiti
26
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1 183 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 1 169 м²
Этаж 23/25
На данный момент это настоящая жемчужина на рынке Кипра. Судя по всему, это самая прибыльная…
€10,59 млн
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой в Церковное Сообщество, Кипр
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 8
Площадь 1 082 м²
Этаж 18/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€16,00 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 191 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
€979,000
Вилла 3 спальни с бассейном в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в AJ11-12, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
AJ11-12, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 202 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 168 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€1,25 млн
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€116,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€580,000
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить в тихом районе недалеко от большого города. Нов…
€522,000

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