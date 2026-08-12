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Дома с бассейном на Кипре

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муниципалитет Пафос
386
муниципалитет Ларнака
70
Пейя
519
Айя-Напа
109
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244 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
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Дом 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 570 м²
Расположенный в эксклюзивном холмистом районе Агиос-Тихонас, этот комплекс роскошных вилл за…
$4,73 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
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Дом 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Откройте для себя новый образ жизни на холмах Суни, всего в 25 минутах езды от Лимассола. Эт…
$807,082
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John Taylor Cyprus
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Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Maroni, Кипр
Дом 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Редкая возможность приобрести частную резиденцию на берегу моря, отличающуюся исключительной…
$2,66 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 3 комнаты в Писсури, Кипр
Дом 3 комнаты
Писсури, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Этот умиротворённый жилой комплекс, уютно расположившийся среди покрытых соснами холмов дере…
$588,858
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Агентство
John Taylor Cyprus
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается просторная вилла с 5 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Дом предлагает комфо…
$797,975
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Дом 3 комнаты в Писсури, Кипр
Дом 3 комнаты
Писсури, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Этот умиротворённый жилой комплекс, уютно расположенный среди покрытых соснами холмов деревн…
$602,714
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
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Дом 4 комнаты в Пано Платрес, Кипр
Дом 4 комнаты
Пано Платрес, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 166 м²
Этот элегантный жилой комплекс, уютно расположенный среди сосновых лесов с захватывающими ви…
$825,556
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John Taylor Cyprus
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продается современная вилла с 3 спальнями в комплексе Elysian Homes II с опциональным частны…
$792,108
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Продается современная квартира с 3 спальнями в комплексе MITO Seaview, Пафос. Квартира включ…
$843,741
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 582 м²
Продается вилла с 4 спальнями в комплексе Blue Horizon, район Sea Caves, Кипр. Современны…
$1,30 млн
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Вилла 6 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$909,376
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 709 м²
NOTEAS DOMUS — Современная вилла 3+1 спальня в Ларнаке (проект Off Plan) NOTEAS DOMUS — э…
$1,74 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Продается: элегантная вилла с двумя спальнями в Baia, Като Пафос, всего в нескольких шагах о…
$762,770
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Olivelia Homes, район Героcкипу, Пафос. Совреме…
$561,702
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Вилла 3 комнаты в Кония, Кипр
Вилла 3 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Вилла 7 — 3 спальни, 3 ванные, крытая площадь 136,7 м², крытая веранда 18 м², общая площадь …
$617,342
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 773 м²
Продается 5-спальная вилла в комплексе Ionion Seafront Villas, Айя-Напа. Вилла предлагает…
$1,94 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Olivelia Homes, район Героcкипу, Пафос. Совреме…
$585,358
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Продается роскошный дом с 5 спальнями и панорамным видом на море в Sunset Breeze, Пафос. Про…
$1,47 млн
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Дом 5 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 5 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 673 м²
Тази луксозна колекция от вили, разположена в изключителния хълмист район на Агиос Тихонас, …
$7,10 млн
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John Taylor Cyprus
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Вилла в Епископи, Кипр
Вилла
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Almond Villa — Элегантная трёхспальная вилла в Эпископи, Пафос Вилла Almond с 3 спальнями…
$580,879
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается элегантный дом с 3 спальнями в комплексе Olivia IV, Пафос. Современное жилье наход…
$481,132
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Дом 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Дом 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продава се съвременна самостоятелна вила с 4 спални, разположена в спокойния хълмист район С…
$796,690
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John Taylor Cyprus
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Artemis Villas — Элегантная трёхспальная вилла с садом на крыше, бассейном и видом на море …
$833,180
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Вилла 3 комнаты в Кония, Кипр
Вилла 3 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Вилла 3 — 3 спальни, 3 ванные, крытая площадь 134,5 м², крытая веранда 15 м², общая площадь …
$640,638
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Дом 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 5 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 356 м²
Эта исключительная вилла с пятью спальнями расположена в престижном районе Агиос Афанасиос в…
$3,98 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 8 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 8 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 5
Площадь 816 м²
Откройте для себя исключительную роскошную резиденцию в одном из самых престижных холмистых …
$5,20 млн
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John Taylor Cyprus
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Вилла в Аргака, Кипр
Вилла
Аргака, Кипр
Количество спален 4
Площадь 593 м²
Argaka Village 6 — Последняя доступная вилла №2, готовая к заселению у моря Роскошная вил…
$506,000
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Эта 3-спальная вилла в Sea Caves Villas сочетает жизнь класса «люкс» с красотой природы. Рас…
$848,622
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Продается: вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в эксклюзивном проекте ORION VILLAS, ра…
$1,00 млн
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